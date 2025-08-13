باريس سان جيرمان يواجه "طموح" توتنهام في كأس السوبر الأوروبي

كأس السوبر الأوروبي، يلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي في مباراة هامة أمام توتنهام هوتسبير الإنجليزي في كأس السوبر الأوروبي والتي تقام على ملعب فريولي في مدينة أوديني الإيطالية، في أول مباراة رسمية قبل انطلاق الدوريات الأوروبية لموسم 2025-2026.

يلعب باريس سان جيرمان السوبر الأوروبي بعد حصوله على دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه بعد تغلبه الساحق إنتر ميلان 5-0. بينما تأهل توتنهام بعد تتويجه بالدوري الأوروبي عقب الفوز في المباراة النهائية على مانشستر يونايتد 1-0.



ورغم هزيمة باريس سان جيرمان في نهائي كأس العالم للأندية أمام تشلسي الإنجليزي (0-3)، فلا يزال سجله حافلا وذلك بعد فوزه التاريخي بدوري أبطال أوروبا ورباعية ألقاب محلية غير مسبوقة.

ونجح توتنهام في إنقاذ موسمه بالفوز بلقب الدوري الأوروبي على حساب مواطنه مانشستر يونايتد (1-0)، بعدما أنهى الـ"بريميرليج" في المركز الـ17 الموسم المنصرم.

وخسر توتنهام نجمه الكوري الجنوبي هيونج-مين سون الذي قرر إنهاء فترة 10 أعوام بقميص النادي اللندني، للانتقال إلى لوس أنجلوس الأميركي.

مفاجأة في قائمة باريس سان جيرمان للسوبر الأوروبي



وأعلن لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، قائمة فريقه التي ستخوض لقاء كأس السوبر الأوروبي، وجاءت كالآتي:

حراسة المرمى: لوكاس تشوفالييه - ماتفي سوفانوف - ريناتو مارين.

خط الدفاع: أشرف حكيمي- لوكاس بيرالدو- ماركينيوس- لوكاس هيرنانديز- نونو مينديز- نوهام كامارا- ويليان باتشو

خط الوسط: فابيان رويز- فيتينيا- ليي كانج إن- وارين زايري إيميري.

في الهجوم: كفيتشا كفاراتسخليليا- جونكالو راموس- عثمان ديمبيلي- ديزيري دوي- برادلي باركولا- إبراهيم مباي.

وشهدت القائمة خروج الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما وفي ذلك في مفاجأة كبرى، ونظرًا لوجود خلاف بينه وبين إدارة النادي الباريسي حول تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية منافسات الموسم المقبل.

القائمة النهائية لتوتنهام في السوبر الأوروبي



فيما اختار توماس فرانك المدير الفني لتوتنهام 22 لاعبًا في قائمة الفريق للسوبر القاري، وجاءت كالآتي:

حراسة المرمى: جولييلمو فيكاريو، أنطونين كينسكي، براندون أوستن.

خط الدفاع: بيدرو بورو، جيد سبنس، كريستيان روميرو، ميكي فان دي فين، كيفين دانسو، ديستيني أودوجي، بن ديفيز.

خط الوسط: جواو بالينيا، إيف بيسوما، آرتشي جراي، رودريجو بنتانكور، لوكاس بيرجفال، بابي ماتار سار.

خط الهجوم: محمد قدوس، برينان جونسون، ويلسون أودوبير، ماتياس تيل، ريتشارليسون، دومينيك سولانكي.

وشهدت غياب 6 لاعبين بسبب الإصابة هم: جيمس ماديسون، رادو دراجوسين، ديان كولوسيفسكي، مانور سولومون، بريان جيل، كوتا تاكاي

