الاتحاد السعودي يصدم سيلتا فيجو

رفض نادي الاتحاد السعودي عرضًا من سيلتا فيجو للتعاقد مع مهاجمه الشاب طلال أبو بكر حاجي، معتبرًا أن ما تقدم به الفريق الإسباني "غير منطقي".

وأكدت صحيفة "الرياضية السعودية"، أن سيلتا فيجو قدم عرضًا بصيغة انتقال نهائي لصاحب 17 عامًا دون مقابل مالي، وهو ما يبدو غريبًا ولا يخدم مصلحة النادي.

ذات المصدر، أكد أن الإدارة الرياضية لعملاق مدينة جدّة، لا تمانع خروج طلال حاجي بنظام الإعارة للنادي الإسباني، أو أي نادٍ آخر بهدف منحه فرصة أكبر للمشاركة في المباريات واكتساب مزيد من الخبر.

اللاعب يريد خوض التجربة الإسبانية

الصحيفة السعودية، كشفت أن اللاعب يرغب في خوض التجربة مع سيلتا فيجو، إلا أن تضارب المصالح، وطبيعة العرض، قد يحول دون ذلك.

وتدرج اللاعب في فئات الاتحاد السنية وصولًا إلى الفريق الأول، إذ سجل 11 مشاركة معه، أحرز خلالها ثلاثة أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.

طلال حاجي، الذي يبلغ سن 18 عامًا شهر سبتمبر المقبل، يعد ثاني أصغر اللاعبين انضمامًا للمنتخب السعودي الأول بعد أحمد جميل، مدافع الاتحاد السابق، وذلك عندما انضم لتشكيلة الأخضر عن طريق المدرب السابق روبيرتو مانشيني في نوفمبر 2023.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.