أخبار مصر

الصحة: فريق طبي بمستشفى أشمون العام ينجح في إنقاذ سيدة حامل بأربعة توائم

وزارة الصحة،فيتو
وزارة الصحة،فيتو

أعلنت وزارة الصحة عن نجاح فريق طبي في إنقاذ سيدة حامل في أربعة توائم بالمنوفية

تمكن الفريق الطبي من إنقاذ سيدة حامل في أربعة أجنة

 

وشهد مستشفى أشمون العام بمحافظة المنوفية إنجازا طبيا بعدما تمكن الفريق الطبي من إنقاذ سيدة حامل في أربعة أجنة (ثلاث فتيات وولد) في الأسبوع الـ34 من الحمل.

وقالت وزارة الصحة: كانت السيدة  وصلت إلى قسم النساء وهي تعاني من آلام ولادة شديدة، وانفجار جيب المياه، ونزيف حاد. 

وعلى الفور، أُجريت لها الفحوصات والتحاليل اللازمة وفق البروتوكولات الطبية، وتم إدخالها غرفة العمليات بشكل عاجل.

 

السيطرة على النزيف وربط الشريان الرحمي على الجانبين

 

أوضحت وزارة الصحة ان  الأطباء نجحوا في السيطرة على النزيف وربط الشريان الرحمي على الجانبين، وتمت الولادة بأمان.

 وأكد أخصائيو الأطفال حديثي الولادة استقرار الحالة الصحية للأم وأطفالها الأربعة، حيث جرى توفير أماكن بالحضانة لهم بالتنسيق بين المستشفى وطوارئ مديرية الصحة.

كانت وزارة الصحة والسكان أعلنت عن نجاح الفريق الطبي بمستشفى تلا المركزي في محافظة المنوفية في استئصال ورم ضخم يزن نحو 15 كيلوجرامًا من بطن سيدة تبلغ من العمر 75 عامًا، كانت تعاني من فتق أعلى السرة.

حضرت المريضة إلى المستشفى وهي تعاني من آلام شديدة بالبطن

 

وقالت وزارة الصحة: حضرت المريضة إلى المستشفى وهي تعاني من آلام شديدة بالبطن، وبعد التقييم الطبي والفحص الإكلينيكي تبين وجود ورم كبير بالبطن. 

وعلى الفور، تم إجراء الفحوصات اللازمة، والتي شملت أشعة مقطعية بالصبغة الوريدية والفموية، بالإضافة إلى تحاليل دلالات الأورام.

وبناء على نتائج الفحوصات، تقرر التدخل الجراحي العاجل لاستئصال الورم، وهو ما تم بنجاح بفضل جهود الفريق الطبي. وقد تم إرسال الورم المستأصل للتحليل النسيجي لتحديد طبيعته.

فوائد الكركديه، اجعليه مشروب الأسرة في الطقس الحار حفاظا على الصحة

الصحة العالمية تطلب من الاحتلال السماح لها بتخزين الإمدادات الطبية بغزة

وأكدت الوزارة أن المريضة تماثلت للشفاء وخرجت من المستشفى بعد استقرار حالتها الصحية تمامًا.

