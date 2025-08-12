الثلاثاء 12 أغسطس 2025
أخبار مصر

وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون مع سفيرة المجر بالقاهرة

د.خالد عبدالغفار
د.خالد عبدالغفار وزير الصحة، فيتو

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، السفيرة ريتا هيرينشار، سفيرة دولة المجر لدى مصر، والوفد المرافق لها، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في القطاع الصحي.

العلاقات الوثيقة التي تربط مصر والمجر

 

استهل الوزير اللقاء بالترحيب بالسفيرة والوفد المرافق، معربًا عن تقديره للعلاقات الوثيقة التي تربط مصر والمجر، ومشيدًا بدور هذه العلاقات في تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات، وأكد حرصه على توسيع آفاق التعاون الصحي بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

‎وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول استعراض المشروعات الجارية والمستقبلية للتعاون بين البلدين، حيث تم بحث فرص تعزيز التدريب الطبي في مختلف التخصصات، ورفع كفاءة الكوادر البشرية، إلى جانب مناقشة التحضيرات الأولية لزيارة الوزير المقررة إلى المجر في أكتوبر 2025.

‎وأضاف أن الاجتماع تضمن مناقشة تبادل الخبرات في تطوير استراتيجيات “الصحة الواحدة” لتعزيز الصحة العامة، بما يشمل مكافحة الأمراض حيوانية المنشأ، والتصدي لمقاومة مضادات الميكروبات، والتخفيف من آثار تغير المناخ على الصحة. كما تم بحث التعاون في مجالات طب الأسرة، والصحة الإنجابية، واللقاحات وبرامج التطعيم، إلى جانب تعزيز التوعية للوقاية من الأمراض غير السارية.

‎وناقش الجانبان برامج التدريب المتقدمة بين وزارة الصحة المصرية والمعاهد والمراكز الطبية المجرية، مع التركيز على تدريب الأطباء وأطقم التمريض، وتوسيع التعاون في مجال صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية.

جهود مصر في تقديم الرعاية الطبية للمصابين الفلسطينيين

 

‎وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء تطرق إلى جهود مصر في تقديم الرعاية الطبية للمصابين الفلسطينيين منذ بدء الأحداث في قطاع غزة، حيث تم استعراض الاحتياجات الطبية وسبل دعمها من خلال التعاون مع المجر في توفير الأدوية والمستلزمات الطبية.

‎من جانبها، أشادت السفيرة ريتا هيرينشار بالتطورات الكبيرة التي يشهدها القطاع الصحي المصري، معربة عن تطلع المجر لتوسيع التعاون في مختلف المجالات الصحية، كما أثنت على الدور الإنساني لمصر في تقديم الرعاية للمصابين الفلسطينيين في المستشفيات المصرية، مؤكدة قوة العلاقات الثنائية بين البلدين.

وزير الصحة يبحث مع المرشحة لمنصب سفيرة مصر لدى السويد ولاتفيا آفاق التعاون

الصحة: نجاح جراحة لاستئصال ورم خبيث بالمستقيم في مستشفى أسيوط العام

‎حضر اللقاء الدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لشؤون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، والدكتورة زينب الصدر، مساعد نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور حسين أحمد، مدير المكتب الفني بالإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية.

