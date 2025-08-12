وزير الصحة يبحث مع المرشحة لمنصب سفيرة مصر لدى السويد ولاتفيا آفاق التعاون

التقى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بالسفيرة نجلاء نجيب، نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية الدولية والمرشحة لتولي منصب سفيرة مصر لدى مملكة السويد وسفيرة غير مقيمة لدى جمهورية لاتفيا، لبحث سبل تعزيز التعاون الصحي بين مصر وكل من السويد ولاتفيا، ومناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

تقديم الدعم لتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع نطاق التعاون الصحي مع الدولتين



‎وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير رحب بالسفيرة نجلاء نجيب، مهنئًا إياها بترشيحها لمنصب سفيرة مصر لدى السويد وسفيرة غير مقيمة لدى لاتفيا، مؤكدًا التزام الوزارة بتقديم كافة أوجه الدعم لتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع نطاق التعاون الصحي مع الدولتين.

بحث إمكانيات التمويل المقترحة من الجانب السويدي

وأشار إلى أن اللقاء تناول مناقشة فرص التعاون في مجالات الصيدلة وصناعة الأدوية، وتطوير النظم الصحية المصرية، واستقدام خبراء دوليين لتقديم الدعم الفني والاستشارات.

كما تم بحث إمكانيات التمويل المقترحة من الجانب السويدي، وتعزيز الشراكة في مشروع مستشفى هيليوبوليس.

‎وناقش الجانبان فرص تدريب الكوادر الطبية المصرية في السويد بمختلف التخصصات، وإمكانية تصدير الأدوية إلى لاتفيا، إلى جانب مراجعة الاتفاقيات القائمة بين مصر وكل من السويد ولاتفيا لتقييم ملاءمتها للمرحلة الحالية، واستكشاف إمكانيات عقد اتفاقيات جديدة تدعم القطاع الصحي المصري.

‎وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تضمن مناقشة تنظيم اجتماعات مع ممثلي الحكومتين والشركات المتخصصة في الأدوية والمستلزمات الطبية، وبحث إمكانية إجراء زيارات ميدانية لمستشفيات في السويد ولاتفيا، مع اقتراح أسماء شركات محتملة للتعاون.



‎من جانبها، أعربت السفيرة نجلاء نجيب عن تقديرها للإنجازات الكبيرة التي حققها القطاع الصحي المصري تحت قيادة الدكتور خالد عبدالغفار، مؤكدة التزامها بدعم تطوير هذا القطاع، ووجهت دعوة رسمية للوزير لزيارة السويد ولاتفيا لبحث تعزيز الشراكة وتوسيع أوجه التعاون.

