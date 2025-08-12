هيئة الدواء المصرية توضح مميزات وعيوب تناول الأدوية عن طريق الفم

كشفت هيئة الدواء المصرية عن مميزات وعيوب طريقة الإعطاء الفموي للأدوية، والتي تعد الأكثر شيوعًا وقبولًا بين المرضى، حيث تتوافر في أشكال متعددة مثل الأقراص، الكبسولات، والشراب.

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أن مميزات الأدوية عن طريق الفم تتضمن أنها:

سهلة الاستخدام، آمنة، وغير مؤلمة، مما يجعلها مناسبة للاستعمال المتكرر والطويل الأمد.

منخفضة التكلفة مقارنة بطرق الإعطاء الأخرى.

تتوافر بأشكال جرعات متنوعة، تشمل الأقراص سريعة المفعول، الكبسولات، الشراب، وأقراص ذات مفعول ممتد.

أهم العيوب للأقراص التى تؤخذ عن طريق الفم

وتشمل أهم العيوب للأقراص التى تؤخذ عن طريق الفم:

غير مناسبة لحالات الطوارئ نظرًا لبطء تأثيرها.

لا يمكن استخدامها مع المرضى فاقدي الوعي أو من يعانون من صعوبة في البلع.

تتطلب التزام المريض وتعاونه في المداومة على الجرعات.

لا تصلح لبعض الأدوية، مثل ذات المذاق غير المقبول، أو التي تتحلل في المعدة مثل الأنسولين، أو التي يطرحها الجسم بسرعة، أو في حالات القيء أو الإسهال الشديد.

قد يكون امتصاصها غير كامل أو غير منتظم.

احتمالية حدوث تفاعلات مع بعض الأطعمة، مثل منتجات الألبان التي قد تؤثر على امتصاص بعض المضادات الحيوية.

وأكدت الهيئة أهمية وعي المريض بطريقة الإعطاء الأنسب لكل دواء لضمان فاعليته وسلامته.

وأطلقت هيئة الدواء المصرية حملة توعية لتعريف المواطنين بطرق دخول الأدوية للجسم، وذلك في إطار حرصها على رفع الوعي الدوائي وضمان الاستخدام الآمن للأدوية.

طرق إدخال الأدوية للجسم

وكشفت هيئة الدواء المصرية عن طرق إدخال الأدوية متعددة، وتشمل:

عن طريق الفم.

الحقن: الوريدي، أو العضلي، أو تحت الجلد، أو داخل النخاع الشوكي.

التناول تحت اللسان أو بين اللثة والخد لامتصاص أسرع.

عبر المستقيم أو المهبل.

الإستخدام الموضعي في العين أو الأذن.

الرش في الأنف ليُمتص عبر الأغشية الأنفية

الاستنشاق عبر الرئتين عن طريق الفم أو الأنف.

التطبيق على الجلد لتأثير موضعي أو عام.

اللصقات الجلدية التي تطلق الدواء تدريجيًا عبر الجلد.

وأكدت الهيئة أن معرفة طريقة دخول الدواء إلى الجسم تساعد على الاستخدام الأمثل له، وتحقيق أفضل فعالية علاجية بأقل آثار جانبية.

