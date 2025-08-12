الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الصحة تنظم زيارة لوفد "الحكماء" الأممي لتفقد الخدمات المقدمة للمصابين الفلسطينيين

نظمت وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع الأمم المتحدة، زيارة لوفد منظمة «الحكماء» المستقلة (The Elders)، برفقة اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، والدكتور عمرو عادل عبد العال، مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، لتفقد المرضى والمصابين الفلسطينيين بمستشفى العريش العام، والاطلاع على جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم.

حرص القيادة السياسية المصرية على دعم الأشقاء الفلسطينيين



تأتي هذه الزيارة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وفي إطار حرص القيادة السياسية المصرية على دعم الأشقاء الفلسطينيين، من خلال توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتقديم الرعاية الصحية الشاملة للجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة.

 

جولة تفقدية لأقسام الاستقبال والإقامة الداخلية



أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الزيارة شملت جولة تفقدية لأقسام الاستقبال والإقامة الداخلية، إلى جانب غرفة الدعم النفسي المخصصة للأطفال المرافقين للمرضى، لتقييم جاهزية المستشفى ومستوى الخدمات المقدمة. وأضاف أن الوفد تفاعل مباشرة مع المرضى وذويهم، للاطمئنان على حالتهم الصحية والنفسية، والاستماع إلى تقييمهم للخدمات الطبية، حيث عبّروا عن عميق شكرهم وتقديرهم للدولة المصرية، حكومة وشعبًا، لما تقدمه من دعم إنساني ورعاية طبية متميزة.

وأكد «عبد الغفار» التزام وزارة الصحة بتوفير رعاية طبية متكاملة للأشقاء الفلسطينيين، عبر تجهيز فرق طبية وتمريضية متخصصة، وتوفير أحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي للمرضى والمصابين، تجسيدًا للدور الإنساني والإقليمي لمصر.

‎يُذكر أن منظمة «الحكماء» هي منظمة دولية مستقلة أسسها الزعيم الراحل نيلسون مانديلا عام 2007، وتضم قادة عالميين سابقين يعملون على تعزيز الحلول للقضايا الدولية الملحة.

الصحة: نجاح جراحة لاستئصال ورم خبيث بالمستقيم في مستشفى أسيوط العام

وزير الصحة يستقبل مستشار الرئيس الكولومبي لبحث تقديم المساعدات الطبية للفلسطينيين

وضم الوفد نخبة من الشخصيات البارزة، من بينهم  ماري روبنسون، الرئيسة السابقة لإيرلندا،  هيلين كلارك، رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة، إلى جانب ممثلين عن الأمم المتحدة، منهم إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والدكتورة نعمة سعيد عابد، ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر، وممثلون عن منظمات أممية أخرى.

