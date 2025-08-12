الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

إنقاذ طفلة حديثة الولادة من "قيلة سحائية مخية" مصحوبة بعيوب خلقية بالقلب بمستشفى بالأقصر

الفريق الطبي، فيتو
الفريق الطبي، فيتو

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن نجاح فريق طبي متعدد التخصصات بمستشفى حورس التخصصي، التابع لفرع الهيئة بمحافظة الأقصر، في إنقاذ حياة طفلة حديثة الولادة كانت تعاني من تشوهات خلقية نادرة، تمثلت في إصابتها بـ"قيلة سحائية مخية" مصحوبة بعيوب خلقية بالقلب وصعوبة في التنفس وضعف بحركة الأطراف، وذلك من خلال تدخل جراحي دقيق.

إجراء جراحة ميكروسكوبية لاستئصال القيلة السحائية المخية وترقيع الأغشية الدماغية وفروة الرأس

وقال بيان الهيئة: فور ولادة الطفلة جرى نقلها إلى وحدة رعاية المبتسرين، وبعد تنسيق دقيق بين فرق جراحة المخ والأعصاب، وجراحة التجميل، والتخدير، أُجريت جراحة ميكروسكوبية عالية الدقة لاستئصال القيلة السحائية المخية وترقيع الأغشية الدماغية وفروة الرأس، وتكللت العملية بالنجاح، حيث تحسنت حالة الطفلة تدريجيًا وتم التصريح بخروجها.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن هذا التدخل الناجح يعكس كفاءة وخبرة الأطقم الطبية داخل مستشفيات الهيئة، مشيرًا إلى أن مستشفى حورس التخصصي حاصل على جائزة أفضل قسم جراحة مخ وأعصاب على مستوى محافظات الهيئة، بفضل تميزه في إجراء التدخلات الدقيقة والمعقدة في هذا التخصص الحيوي.

وأضاف السبكي أن الهيئة تسعى دائمًا إلى توفير أحدث الإمكانيات والتجهيزات الطبية، ودعم الكوادر المؤهلة القادرة على التعامل مع الحالات الطارئة والدقيقة، لافتًا إلى أن ما تحقق اليوم هو مثال حي على قدرة منظومة التأمين الصحي الشامل على تقديم خدمات صحية عالية الجودة وفق أحدث المعايير العالمية، بما يضمن الحفاظ على حياة المرضى ورفع معدلات الشفاء.

قائلًا: «يُعد هذا النجاح امتدادًا لسلسلة من الإنجازات الطبية بمحافظة الأقصر، حيث نفّذ مستشفى حورس التخصصي حتى الآن 121,100 عملية جراحية، من إجمالي 381,000 عملية داخل منشآت الهيئة بالمحافظة، وذلك ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، بواقع  32% من إجمالي العمليات الجراحية التي تم إجراؤها بمستشفيات هيئة الرعاية بالأقصر.

وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون مع سفيرة المجر بالقاهرة

وزير الصحة يبحث مع المرشحة لمنصب سفيرة مصر لدى السويد ولاتفيا آفاق التعاون

واختتم البيان، أنه شارك في إجراء التدخل الطبي الناجح فريق متميز ضم كلًا من: أ.د. أحمد عمرو عبد الحميد، د. ديفيد صالح، د. أحمد رمزي جراحة المخ والأعصاب، ود. عبد الله هاشم، د. مرام أشرف (جراحة التجميل)، د. أيمن صفوت، د. أحمد عبد المنعم، م. إيمان مسعود (التخدير)، وذلك بمشاركة فريق التمريض المميز بالمستشفى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور احمد السبكي هيئة العامة للرعاية الصحية جراحة المخ والاعصاب مستشفى حورس التخصصي محافظة الأقصر قيلة سحائية مخية

مواد متعلقة

وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون مع سفيرة المجر بالقاهرة

الإسعاف: 45 فردًا من الأطقم شاركوا في إنقاذ 30 مصابا بحادث انقلاب أتوبيس بأسيوط

وزير الصحة يبحث مع المرشحة لمنصب سفيرة مصر لدى السويد ولاتفيا آفاق التعاون

الصحة تنظم زيارة لوفد "الحكماء" الأممي لتفقد الخدمات المقدمة للمصابين الفلسطينيين

الصحة: نجاح جراحة لاستئصال ورم خبيث بالمستقيم في مستشفى أسيوط العام

شعبة الصيدليات تطالب بوضع آلية ملزمة لسحب أي دواء منتهي الصلاحية

هيئة الدواء المصرية توضح طرق إدخال الأدوية للجسم

وزير الصحة يستقبل مستشار الرئيس الكولومبي لبحث تقديم المساعدات الطبية للفلسطينيين

الأكثر قراءة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025، حاسبات ومعلومات 84.2% وتمريض 85.3% وطب بيطري 86.7%

أخبار مصر: سر ترحيل البلوجر "ياسمين" لسجن الرجال، درجة الحرارة تتجاوز الخطوط الحمراء بمصر، مصير المصريين المفقودين في ليبيا

وفاة الدكتور على المصيلحي وزير التموين السابق

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الأماكن الشاغرة للشعب العلمية (نظام حديث)

بعد وفاته، استشاري يكشف أسرار مرض علي المصيلحي

توقيع 10 وثائق بين مصر والأردن لتعزيز التعاون بين البلدين

انتظروها على هذه الفاتورة، زيادات جديدة في أسعار شرائح الكهرباء

نتيجة المرحلة الثانية على موقع التنسيق رسميا، برقم الجلوس

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 12 أغسطس

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على موعد المولد النبوي الشريف 2025

ما حكم ترك القيام في صلاة الجنازة ومدى صحة أدائها جلوسًا بغير عذر؟ دار الإفتاء تُجيب

ارحموا عجز أهل غزة، مفتي الجمهورية يوجِّه نداءً إنسانيًّا إلى أصحاب الضمائر الحيَّة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads