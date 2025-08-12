إنقاذ طفلة حديثة الولادة من "قيلة سحائية مخية" مصحوبة بعيوب خلقية بالقلب بمستشفى بالأقصر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن نجاح فريق طبي متعدد التخصصات بمستشفى حورس التخصصي، التابع لفرع الهيئة بمحافظة الأقصر، في إنقاذ حياة طفلة حديثة الولادة كانت تعاني من تشوهات خلقية نادرة، تمثلت في إصابتها بـ"قيلة سحائية مخية" مصحوبة بعيوب خلقية بالقلب وصعوبة في التنفس وضعف بحركة الأطراف، وذلك من خلال تدخل جراحي دقيق.

إجراء جراحة ميكروسكوبية لاستئصال القيلة السحائية المخية وترقيع الأغشية الدماغية وفروة الرأس

وقال بيان الهيئة: فور ولادة الطفلة جرى نقلها إلى وحدة رعاية المبتسرين، وبعد تنسيق دقيق بين فرق جراحة المخ والأعصاب، وجراحة التجميل، والتخدير، أُجريت جراحة ميكروسكوبية عالية الدقة لاستئصال القيلة السحائية المخية وترقيع الأغشية الدماغية وفروة الرأس، وتكللت العملية بالنجاح، حيث تحسنت حالة الطفلة تدريجيًا وتم التصريح بخروجها.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن هذا التدخل الناجح يعكس كفاءة وخبرة الأطقم الطبية داخل مستشفيات الهيئة، مشيرًا إلى أن مستشفى حورس التخصصي حاصل على جائزة أفضل قسم جراحة مخ وأعصاب على مستوى محافظات الهيئة، بفضل تميزه في إجراء التدخلات الدقيقة والمعقدة في هذا التخصص الحيوي.

وأضاف السبكي أن الهيئة تسعى دائمًا إلى توفير أحدث الإمكانيات والتجهيزات الطبية، ودعم الكوادر المؤهلة القادرة على التعامل مع الحالات الطارئة والدقيقة، لافتًا إلى أن ما تحقق اليوم هو مثال حي على قدرة منظومة التأمين الصحي الشامل على تقديم خدمات صحية عالية الجودة وفق أحدث المعايير العالمية، بما يضمن الحفاظ على حياة المرضى ورفع معدلات الشفاء.

قائلًا: «يُعد هذا النجاح امتدادًا لسلسلة من الإنجازات الطبية بمحافظة الأقصر، حيث نفّذ مستشفى حورس التخصصي حتى الآن 121,100 عملية جراحية، من إجمالي 381,000 عملية داخل منشآت الهيئة بالمحافظة، وذلك ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، بواقع 32% من إجمالي العمليات الجراحية التي تم إجراؤها بمستشفيات هيئة الرعاية بالأقصر.

واختتم البيان، أنه شارك في إجراء التدخل الطبي الناجح فريق متميز ضم كلًا من: أ.د. أحمد عمرو عبد الحميد، د. ديفيد صالح، د. أحمد رمزي جراحة المخ والأعصاب، ود. عبد الله هاشم، د. مرام أشرف (جراحة التجميل)، د. أيمن صفوت، د. أحمد عبد المنعم، م. إيمان مسعود (التخدير)، وذلك بمشاركة فريق التمريض المميز بالمستشفى.

