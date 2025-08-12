الإسعاف: 45 فردًا من الأطقم شاركوا في إنقاذ 30 مصابا بحادث انقلاب أتوبيس بأسيوط

كشفت هيئة الإسعاف المصرية عن جهودها في حادث شهدته محافظة أسيوط فجر اليوم، حيث وقع حادث مروري مروع إثر انقلاب أتوبيس تابع لإحدى شركات النقل الجماعي، وذلك على الطريق الصحراوي الشرقي عند مدخل مدينة الرحاب التابعة لمدينة أسيوط الجديدة.

وقالت هيئة الإسعاف: فور تلقي بلاغ على الخط الساخن 123 يوضح موقع الحادث، دفع فرع هيئة الإسعاف المصرية بأسيوط بـ 16 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث، مع تفعيل خطة الإسناد والدعم، حيث شارك فرعا الهيئة بمحافظتي المنيا وسوهاج بأربع سيارات إسعاف إضافية.

إسعاف ونقل 30 مصابًا إلى مستشفى أسيوط الجديدة

وشارك في جهود الإنقاذ أكثر من 45 فردًا من الأطقم الإسعافية وفرق الدعم اللوجستي.

وتمكنت الفرق الطبية من إسعاف ونقل 30 مصابًا إلى مستشفى أسيوط الجديدة، مع تحويل عدد من الحالات التي تستدعي رعاية متقدمة إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

من جانبه، وجه الدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، بمتابعة تطورات الحادث وتوفير كامل الرعاية الطبية للمصابين، مع الاستعداد لتحويل أي حالات إلى مستشفيات أخرى إذا لزم الأمر.

