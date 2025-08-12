الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة ريال مدريد وتيرول النمساوي

ريال مدريد،فيتو
ريال مدريد،فيتو

يلتقي فريق ريال مدريد في مباراة ودية  فريق تيرول النمساوي، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب تيفولي بمدينة إنسبروك بالنمسا، في إطار استعداداته لانطلاق الموسم الكروي الجديد 2025-2026.

موعد مباراة ريال مدريد وتيرول 

وتنطلق المباراة في الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، على ملعب يتسع لنحو 17 ألف متفرج، حيث ستكون أول مواجهة للفريق الملكي أمام الجماهير منذ مشاركته في كأس العالم للأندية الشهر الماضي.

وفاز ريال مدريد في مباراته التحضيرية الأولى على ليجانيس بنتيجة 4-1، وأحرز الأهداف كل من إبراهيم دياز وهويسن وميليتاو بالإضافة إلى تياجو بيتارش.

 

يُذكر أن ريال مدريد سبق له مواجهة الأندية النمساوية في 25 مناسبة عبر مختلف البطولات، حيث حقق 15 انتصارًا، وتعادل 6 مرات، بينما تلقى 4 هزائم، وهذه ستكون المواجهة الأولى أمام تيرول الذي يحتل المركز العاشر في الدوري النمساوي الممتاز للموسم الماضي.

تنقل المباراة على المنصات الرقمية الرسمية لنادي ريال مدريد، بما في ذلك قناته على يوتيوب والقناة التلفزيونية للنادي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ريال مدريد إبراهيم دياز الدوري النمساوي كأس العالم للأندية موعد مباراة ريال مدريد

مواد متعلقة

تفاصيل اجتماع اللجنة الفنية باتحاد الكرة لمناقشة الإعداد لكأس العرب

اهتمام إنجليزي بدوناروما حارس باريس سان جيرمان

بعد قرار اتحاد الكرة بتقديم رخص التدريب، الأهلي أول الأندية حصولا على كارنيهات جهازه الفني

تقارير: عمر الديريتي ينتقل إلى سندرلاند الإنجليزي

بعد الخسارة الثقيلة أمام أورلاندو سيتي، نتائج إنتر ميامي مع ميسي وبدونه

آخر تطورات مفاوضات النصر السعودي مع نجم البايرن

توتنهام يسعى لخطف جناح مانشستر سيتي

بعثة منتخب الشباب تغادر لمواجهة المغرب في الدار البيضاء

الأكثر قراءة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025، حاسبات ومعلومات 84.2% وتمريض 85.3% وطب بيطري 86.7%

وفاة الدكتور على المصيلحي وزير التموين السابق

أخبار مصر: سر ترحيل البلوجر "ياسمين" لسجن الرجال، درجة الحرارة تتجاوز الخطوط الحمراء بمصر، مصير المصريين المفقودين في ليبيا

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الأماكن الشاغرة للشعب العلمية (نظام حديث)

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، الحدود الدنيا للشعب العلمية نظام قديم بالدرجات

أسفر عن 30 مصابًا، رفع آثار حادث طريق أسيوط – البحر الأحمر

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، الحدود الدنيا للشعبة الأدبية (نظام حديث)

تجاوزت كل الخطوط الحمراء، درجة حرارة غير مسبوقة اليوم في محافظات مصر

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 12 أغسطس

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 12 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 12 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 12 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads