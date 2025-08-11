بعد قرار اتحاد الكرة بتقديم رخص التدريب، الأهلي أول الأندية حصولا على كارنيهات جهازه الفني

قام مسئولو النادي الأهلي بتقديم الرخص التدريبية الخاصة بالجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو، لاتحاد الكرة ليصبح الأهلي أول نادٍ يحصل علي كارنيهات جهازه الفني هذا الموسم، وذلك تنفيذا لقرار الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن تقديم الأجهزة الفنية للأندية الرخص التدريبية كشرط أساسي لإصدار الكارنيهات الخاصة بالموسم الحالي.

وأعلن اتحاد الكرة أنه اعتبارًا من الأسبوع الثاني لمسابقة الدوري الممتاز، لن يتم السماح بتواجد أي فرد من أفراد الأجهزة الفنية بملعب المباراة (من خلال طاقم التحكيم) إلا إذا كان حاصلًا على بطاقة اعتماد رسمية صادرة عن الاتحاد، ومؤهلًا بالرخص التدريبية المعتمدة وفق لوائح (CAF) و(FIFA).

تحديد الحد الأدنى من الرخص التدريبية المعتمدة

وأعلن اتحاد الكرة تحديد الحد الأدنى من الرخص التدريبية المعتمدة للمشاركة في المباريات وفقًا للقواعد العامة للقيد بالموسم الرياضي 2025/2026، وذلك تماشيًا مع لوائح الاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم، الخاصة بالتأهيل الفني والإداري.

ونص البند (4.5) على عدم جواز تواجد المدير الفني أو المدربين المساعدين في المنطقة الفنية أثناء المباريات، إلا بعد الحصول على الرخص التدريبية المطلوبة للمسابقة، أو تصريح مؤقت، إلى جانب بطاقة الاعتماد الصادرة عن الاتحاد المصري لكرة القدم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.