رياضة

تقارير: عمر الديريتي ينتقل إلى سندرلاند الإنجليزي

عمر الديريتي،فيتو
عمر الديريتي،فيتو

سلطت تقارير عالمية على تطورات مفاوضات نادي سندرلاند الإنجليزي لضم عمر الديريتي لاعب خيتافي.

وبحسب فابريزيو رومانو المتخصص في الانتقالات أن صفقة عمر الديريتي مع خيتافي مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني.

وأكد أن العقد بين اللاعب وسندرلاند تم توقيعه حتى يونيو 2029.


وارتبط اسم عمر الديريتي في الفترة الأخيرة للانضمام للنصر السعودي ولكن الصفقة لم تتم.

ويبلغ عمر الديريتي 28 عامًا، تبلغ قيمته السوقية حوالي 8 ملايين يورو.

وشارك في 36 مباراة خلال الموسم الماضي، وتمكن خلالها من تسجيل هدف وحيد.
وسبق له تمثيل أندية أوروبية مرموقة مثل فالنسيا وخيتافي.

