اهتمام إنجليزي بدوناروما حارس باريس سان جيرمان

جيانلويجي دوناروما،
جيانلويجي دوناروما، فيتو

سلطت تقارير عالمية على اهتمام  ناديي مانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين، بالتعاقد مع الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا.

ويمتد عقد جيانلويجي دوناروما مع باريس سان جيرمان حتى نهاية الموسم المقبل. 

ورفض صاحب الـ26 عامًا عدة عروض من إدارة النادي الفرنسي لتجديد عقده، ما دفع باريس إلى التحرك والتعاقد مع حارس ليل لوكاس شيفالييه المرشح ليكون حارسًا أساسيًا في الموسم المقبل.

 اهتمام تشيلسي ومانشستر يونايتد بضم دوناروما

وذكر راديو "مونتِ كارلو" عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الاثنين، أن هناك اهتماما من تشيلسي ومانشستر يونايتد بضم دوناروما، لكنّ الأمر لم يتعدَ مجرد الاهتمام بالحارس الإيطالي ومعرفة موقفه من الانتقال للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

يبحث الفريقان عن دعمٍ في مركز حراسة المرمى، ويتوقع ألا تكلف صفقة التعاقد مع دوناروما مبلغًا ضخمًا بالنظر إلى اقتراب عقده من نهايته.

ونقل المصدر نفسه عن مقربين من الحارس الإيطالي أنه سيرحل عن سان جيرمان في حال وجود "مشروع جذاب"، وإذا لم يصله عرض مناسب، سوف يقرر البقاء حتى نهاية عقده مع بطل فرنسا.

وأضاف: "دوناروما لن يرحل لمجرد إرضاء إدارة باريس سان جيرمان".

