الإثنين 11 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تفاصيل اجتماع اللجنة الفنية باتحاد الكرة لمناقشة الإعداد لكأس العرب

اللجنة الفنية لاتحاد
اللجنة الفنية لاتحاد الكرة،فيتو

 ناقشت اللجنة الفنية بـ الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها اليوم بمقر الاتحاد البرنامج الفني والمعسكرات المقترحة للمنتخب الوطني المشارك في بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في قطر مطلع ديسمبر المقبل، الذي عرضه الكابتن حلمي طولان المدير الفني للفريق.


كما ناقشت اللجنة إقامة معسكر الإعداد الخاص بالمباراتين الوديتين أمام المنتخب التونسي بمدينة الإسماعيلية يومي 6 و9 سبتمبر المقبل.


وأبدت اللجنة ارتياحها للاستعدادات المقترحة للفريق، كما أكدت على كامل دعمها لكل المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة.

الاتحاد المصري لكرة القدم الكابتن حلمي طولان بطولة كأس العرب

