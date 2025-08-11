تفاصيل اجتماع اللجنة الفنية باتحاد الكرة لمناقشة الإعداد لكأس العرب

ناقشت اللجنة الفنية بـ الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها اليوم بمقر الاتحاد البرنامج الفني والمعسكرات المقترحة للمنتخب الوطني المشارك في بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في قطر مطلع ديسمبر المقبل، الذي عرضه الكابتن حلمي طولان المدير الفني للفريق.



كما ناقشت اللجنة إقامة معسكر الإعداد الخاص بالمباراتين الوديتين أمام المنتخب التونسي بمدينة الإسماعيلية يومي 6 و9 سبتمبر المقبل.



وأبدت اللجنة ارتياحها للاستعدادات المقترحة للفريق، كما أكدت على كامل دعمها لكل المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.