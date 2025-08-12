الثلاثاء 12 أغسطس 2025
كومو الإيطالي يرغب في التعاقد مع لاعب باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان،
باريس سان جيرمان، فيتو

يرغب سيسك فابريجاس المدير الفني لفريق كومو الإيطالي في التعاقد مع أرناو تيناس، حارس مرمى باريس سان جيرمان قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

 

كومو أبرز المهتمين بالتعاقد مع تيناس

قال جيانلوكا دي مارزيو خبير سوق الانتقالات في أوروبا إن كومو يبقى أبرز المهتمين بضم تيناس.

أضاف أيضا أن النادي الباريسي فتح الباب أمام الاستغناء عن حارس مرماه الإسباني خلال الصيف الجاري، وسيلحق بالإيطالي جيانلويجي دوناروما الذي تعثرت مفاوضات تمديد تعاقده الذي ينتهي في صيف 2026.

وكانت صحيفة (آس) الإسبانية ذكرت أيضًا أن أرناو تيناس، مطلوب أيضا في أندية إسبانية وإنجليزية.

وكان النادي الباريسي تعاقد مع حارسي مرمى هذا الصيف، وهما لوكاس شوفالييه من ليل مقابل 55 مليون يورو، وريناتو مارين "مجانا" من روما الإيطالي.

وكان تيناس انضم لصفوف بي إس جي في صيف 2023 قادما من برشلونة بصفقة انتقال حر.

