كومو الإيطالي يرغب في التعاقد مع لاعب باريس سان جيرمان

يرغب سيسك فابريجاس المدير الفني لفريق كومو الإيطالي في التعاقد مع أرناو تيناس، حارس مرمى باريس سان جيرمان قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

كومو أبرز المهتمين بالتعاقد مع تيناس

قال جيانلوكا دي مارزيو خبير سوق الانتقالات في أوروبا إن كومو يبقى أبرز المهتمين بضم تيناس.

أضاف أيضا أن النادي الباريسي فتح الباب أمام الاستغناء عن حارس مرماه الإسباني خلال الصيف الجاري، وسيلحق بالإيطالي جيانلويجي دوناروما الذي تعثرت مفاوضات تمديد تعاقده الذي ينتهي في صيف 2026.

وكانت صحيفة (آس) الإسبانية ذكرت أيضًا أن أرناو تيناس، مطلوب أيضا في أندية إسبانية وإنجليزية.

وكان النادي الباريسي تعاقد مع حارسي مرمى هذا الصيف، وهما لوكاس شوفالييه من ليل مقابل 55 مليون يورو، وريناتو مارين "مجانا" من روما الإيطالي.

وكان تيناس انضم لصفوف بي إس جي في صيف 2023 قادما من برشلونة بصفقة انتقال حر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.