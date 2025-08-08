البشرة الصافية من أنواع البشرة التى تبحث عنها الفتيات للحصول على مظهر جميل وأكثر جاذبية خاصة فى فصل الصيف، حيث الخروجات مع الأصدقاء.

وللحصول على بشرة صافية ونضرة يجب التغذية السليمة وشرب الماء الوفير وتنظيم مواعيد النوم وتطبيق الوصفات الطبيعية.

قناع طبيعي لبشرة صافية

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، قناع طبيعي لبشرة صافية ونضرة فى الصيف.

المكونات:-

2 ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي

1 ملعقة صغيرة من العسل النقي

نصف حبة خيار مبشورة أو معصورة

طريقة التحضير:-

اخلطي الزبادي مع العسل جيدا.

أضيفي الخيار المبشور وامزجي حتى يتجانس الخليط.

وزعي القناع على وجهك ورقبتك بعد تنظيفهما جيدا.

اتركيه لمدة 15–20 دقيقة.

اشطفي وجهك بالماء البارد وجففيه بلطف.

استخدمي القناع مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا.

بعد القناع، ضعي كريم مرطب خفيف أو ماء ورد لترطيب إضافي.

تجنبي التعرض المباشر للشمس بعد وضع القناع مباشرة.

القناع يمنحك بشرة أكثر نعومة ونضارة، ويعمل على تقليل البقع والشوائب، وتهدئة البشرة المتهيجة بفعل حرارة الصيف.

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارا، وكذلك كريم الحماية من الشمس للوقاية نهارا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

