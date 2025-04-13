اصنعى بنفسك قناع فيتامين سي لتفتيح البشرة ونضارتها

قناع فيتامين سي من الأقنعة الطبيعية التى تفضلها الفتيات كثيرا على البشرة لفاعلية فيتامين سي فى تفتيح البشرة ونضارتها.

ويباع قناع فيتامين سي جاهز بالصيدليات ولكنه يباع بأسعار عالية، لذا تفضل الفتيات قناع فيتامين سي الطبيعي المحضر فى المنزل بمكونات بسيطة.

قناع فيتامين سي لتفتيح البشرة

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع فيتامين سي لتفتيح البشرة ونضارتها.

المكونات:

كبسولة أو نصف ملعقة صغيرة من بودرة فيتامين سي (حمض الأسكوربيك).

ملعقة صغيرة من ماء الورد أو الماء المقطر.

نصف ملعقة صغيرة من العسل (اختياري للبشرة الجافة).

بضع قطرات من زيت فيتامين E (اختياري لزيادة الترطيب).

طريقة التحضير:

في وعاء نظيف، ضعي بودرة فيتامين سي مع ماء الورد وقلّبي جيدًا حتى تذوب.

أضيفي العسل وزيت فيتامين E وامزجي المكونات جيدًا.

ضعي القناع على وجه نظيف باستخدام قطنة أو فرشاة ناعمة.

اتركيه لمدة 10–15 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر وجففيه بلطف.

يُفضل استخدام القناع في الليل، لأن فيتامين سي قد يتأكسد عند التعرض للشمس.

لا تستخدمي القناع يوميًا، بل من 2–3 مرات أسبوعيًا.

اختبري القناع على جزء صغير من البشرة قبل الاستخدام لتجنب التحسس.

خزّني بقايا القناع في عبوة داكنة ومحكمة الغلق داخل الثلاجة لاستخدام لاحق لمدة لا تتجاوز أسبوع.

مع الاستخدام المنتظم، ستلاحظين بشرة أكثر إشراقًا، وملمسًا ناعمًا، وتراجعًا في التصبغات والبقع الداكنة، مما يمنحك مظهر صحي ومشرق.

قناع فيتامين سي لتفتيح البشرة، فيتو

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس

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