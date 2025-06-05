تفتيح البشرة من الأمور التى تزيد من جمال الفتيات كثيرا ولها واقع السحر فى إضفاء لمسة جمالية على صاحبتها، لذا تحرص الفتيات على تفتيح البشرة.

ومع حلول عيد الأضحى المبارك، تهتم الفتيات كثيرا بإتباع الوصفات الطبيعية التى تعمل على تفتيح البشرة فى العيد لإطلالة مميزة وأكثر جاذبية.

قناع طبيعي لتفتيح البشرة

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، قناع طبيعي سريع المفعول لتفتيح البشرة قبل العيد.

المكونات:-

ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي (غير محلى)

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي

بضع قطرات من عصير الليمون الطازج (اختياري للبشرة الدهنية، ويُفضل تجنبه للبشرة الحساسة)

طريقة التحضير:

في وعاء صغير، اخلطي الزبادي مع العسل جيدا.

أضيفي بضع قطرات من عصير الليمون وامزجي المكونات حتى تتجانس.

طبقي القناع على وجهكِ النظيف واتركيه لمدة 15–20 دقيقة.

اغسلي وجهكِ بالماء الفاتر ثم رشي القليل من الماء البارد لغلق المسام.

يمكن ملاحظة نضارة وتفتيح خفيف من أول استخدام، ومع الاستمرار مرتين أسبوعيا، تحصلين على نتائج واضحة خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

جربي القناع على جزء صغير من البشرة أولًا للتأكد من عدم وجود تحسس.

استخدمي واقي شمس عند الخروج من المنزل بعد استخدام الليمون، لأنه يجعل البشرة أكثر حساسية لأشعة الشمس.

لا تفرطي في استخدام القناع؛ مرتين أسبوعيًا تكفي.

قناع طبيعي سريع المفعول لتفتيح البشرة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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