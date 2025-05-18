تفتيح لون البشرة وزيادة نضارتها من الأمور التى تغنى عن استخدام مستحضرات التجميل وتزيد من جمال صاحبتها وجاذبيتها.

وتفتيح لون البشرة ونضارتها يحتاج عناية خاصة بالبشرة حيث عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس مع استخدام واق شمسي عند الخروج مع التغذية السليمة وشرب الماء الوفير والنوم المنتظم.

قناع الموز والليمون لبشرة أكثر نضارة وحيوية

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع الموز والليمون لبشرة أكثر نضارة وحيوية.

المكونات:

نصف موزة مهروسة.

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.

بضع قطرات من عصير الليمون (للبشرة الدهنية فقط).

طريقة الاستخدام:

اخلطي المكونات جيدا، ثم ضعي القناع على وجهك لمدة 15 إلى 20 دقيقة.

بعدها اشطفيه بالماء الفاتر.

ستحصلين على بشرة ناعمة ومشرقة فورا بعد الاستخدام.

تأكدي من عدم وجود حساسية لأي نوع من الفاكهة قبل استخدامه على وجهك.

داومي على استخدام القناع مرة أو مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

استخدمي الفواكه الطازجة دائما وتجنبي المعلبة أو المضافة إليها مواد حافظة.

قناع الموز والليمون لبشرة أكثر نضارة وحيوية

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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