تعاني الكثير من الفتيات من خشونة البشرة وجفافها بسبب عوامل مختلفة مثل التعرض المستمر للشمس، قلة الترطيب، استخدام منتجات غير مناسبة أو حتى تغيرات الطقس.

ويمكن التغلب على هذه المشكلة بسهولة باستخدام أقنعة طبيعية آمنة تساعد في ترطيب وتنعيم البشرة بشكل ملحوظ دون الحاجة إلى مستحضرات كيميائية.

قناع طبيعي لتنعيم البشرة الخشنة

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع طبيعي لتنعيم البشرة الخشنة.

المكونات:

ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون

ملعقة صغيرة من الزبادي الطبيعي.

طريقة التحضير:

اخلطي جميع المكونات في وعاء صغير حتى تتجانس تماما.

طبقي القناع على بشرتك بعد غسلها جيدا وتنشيفها.

اتركيه لمدة 20 دقيقة حتى تتغلغل العناصر المرطبة في البشرة.

اغسلي وجهك بماء فاتر وجففيه بلطف، ثم ضعي كريم مرطب خفيف.

القناع يرطب البشرة بعمق ويمنحها نعومة ولمعان طبيعي، كما أنه غني بالأحماض الدهنية التي تعالج الجفاف والخشونة، ويحتوي على حمض اللاكتيك الذي يزيل خلايا الجلد الميتة ويمنح البشرة ملمس ناعم.

استخدمي القناع مرتين أسبوعيا للحصول على بشرة ناعمة ومتوهجة.

تجنبي استخدام الماء الساخن لأنه يزيد من جفاف البشرة.

احرصي على شرب كميات كافية من الماء يوميا للحفاظ على ترطيب البشرة.

استخدمي واقي شمس لحماية بشرتك من الجفاف الناتج عن أشعة الشمس.

قناع طبيعي لتنعيم البشرة الخشنة، فيتو

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارا، وكذلك كريم الحماية من الشمس للوقاية نهارا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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