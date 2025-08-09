تأثير الهرمونات على لون البشرة وطرق علاجه

يؤثر مرض التضخم الكظري الخلقي (CAH)، وهو اضطراب هرموني، على وظائف الجسم المختلفة، بدءًا من الاستجابة للتوتر وحتى توازن الأملاح، وصولًا إلى نمو الخصائص الجسدية، كما يمكن أن تظهر له آثار على الجلد، مثل حب الشباب وفرط التصبغ، وهي بقع من الجلد يتغير لونها.

كيف يحدث فرط التصبغ؟

الأشخاص المصابون بالتضخم الكظري الخلقي لا يستطيعون إنتاج ما يكفي من هرمون الكورتيزول، وهو هرمون أساسي يؤثر في كيفية استجابة الجسم للتوتر، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، فعندما يحاول الجسم تعويض هذا النقص، تحدث سلسلة من التفاعلات الهرمونية المتتالية التي تؤدي إلى فرط التصبغ، وذلك عند:

ارتفاع هرمون ACTH: عندما ينخفض مستوى الكورتيزول، يحاول الدماغ تصحيح الوضع عن طريق إرسال إشارات إلى الغدة النخامية لإنتاج المزيد من هرمون قشر الكظر (ACTH). وظيفة ACTH هي تحفيز الغدد الكظرية لإنتاج الكورتيزول.

عجز الغدد الكظرية: المشكلة تكمن في أن الغدد الكظرية لدى 95% من المصابين بهذا المرض تفتقر إلى إنزيم ضروري لإنتاج الكورتيزول، وهو إنزيم 21-هيدروكسيلاز. ونتيجة لذلك، لا تستجيب الغدد الكظرية لزيادة هرمون ACTH.

إنتاج هرمون MSH: مع استمرار الدماغ في إرسال المزيد والمزيد من ACTH، يزداد أيضًا إنتاج هرمون آخر يُسمى MSH (هرمون تحفيز الخلايا الصبغية). يتكون كلا الهرمونين من نفس الجزيء الأساسي (POMC)، لذا فإن ارتفاع أحدهما يؤدي حتمًا إلى ارتفاع الآخر.

زيادة الميلانين: يحفز هرمون MSH الخلايا الصبغية في الجلد على إنتاج المزيد من الميلانين، وهي المادة التي تمنح الجلد لونه. تؤدي هذه الزيادة في الميلانين إلى ظهور بقع جلدية داكنة، وهي حالة فرط التصبغ.

تكون بقع فرط التصبغ الناتجة عن هذا المرض أكثر وضوحًا في مناطق معينة من الجسم مثل:

اللثة

اللسان

راحة اليدين

باطن القدمين

ولون البشرة الطبيعي يمكن أن يؤثر على وضوح فرط التصبغ، فقد يكون أقل وضوحًا لدى الأشخاص ذوي البشرة الداكنة وأكثر بروزًا على البشرة الفاتحة.

إدارة فرط التصبغ وعلاجه

فرط التصبغ الناتج عن التضخم الكظري الخلقي يمكن أن يختفي مع الإدارة الصحيحة للحالة.

يُعد العلاج بـ الجلوكوكورتيكويدات أحد أبرز طرق علاج التضخم الكظري الخلقي، وتعمل هذه الأدوية كبديل لهرمون الكورتيزول الذي لا ينتجه الجسم بشكل طبيعي، مما يساعد على أداء وظائفه الأساسية، مثل مساعدة الجسم على الاستجابة للتوتر.

كما أن هذه الأدوية توقف السلسلة الهرمونية التي تؤدي إلى تغير لون الجلد، حيث تساعد الجلوكوكورتيكويدات على تثبيط هرمون ACTH، وبذلك تمنع الجسم من إنتاج المزيد من MSH، مما يعني عدم الإصابة بفرط التصبغ.

عادةً ما تبدأ بقع فرط التصبغ في التلاشي بسرعة بعد بدء العلاج بالجلوكوكورتيكويدات، وإذا كان الشخص مصابًا بفرط التضخم الكظري الخلقي، فمن الضروري استشارة الطبيب لمناقشة العلاج المناسب الذي يمكن أن يساعد على عيش حياة أفضل.

