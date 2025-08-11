أخبار الفن اليوم: تطورات الحالة الصحية لـ محمد صبحي.. محمد رمضان يصف منتقديه بـ"كلاب الشوارع".. محمود عزب يبدأ تصوير مسلسل "ولاد الأبالسة"

أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية اليوم الإثنين عددًا من الأحداث الهامة وكانت كالتالي:

تحسنت الحالة الصحية للفنان محمد صبحي، بشكل كبير خلال الساعات القليلة الماضية، حيث خرج من غرفة العناية المركزة، التي كان يرقد بها منذ أيام، وتم نقله إلى غرفة خاصة بأحد المستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر.

وكشف مصدر مقرب من الفنان محمد صبحي، أن الساعات الماضية كانت حالته غير مستقرة، وخضع للعديد من الفحوصات الطبية، وقرر الفريق الطبي المعالج له إدخاله للعناية المركزة.

كتب الفنان محمد رمضان منشورًا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، هاجم خلاله المشككين في لقائه بلارا ترامب.

وقال محمد رمضان خلال المنشور:" ده حق الرد للي قالوا كلام كتير غير صحيح، أنا سافرت من مصر إلى نيويورك بدعوة من لارا ترامب شخصيًا، لتحضيرنا مفاجأة هتعرفوها قريبًا ودعتني لحضور إيڤنت لدعم الموسيقى في العالم، مش لدعم كلاب الشوارع مع كامل عطفي لكلاب الشوارع، واللي شككوا في مصداقيتي، وبالمناسبة الحلوة دي أغنيتي مفيش طبطبة يوم الأربعاء الساعة 4 بتوقيت مصر"

وصل النجم عمرو يوسف والفنانة دينا الشربيني، إلى سينما فوكس بأحد المولات بمدينة السادس من أكتوبر، للاحتفال بعرض فيلم “درويش”، الذي يشارك في موسم الصيف السينمائي.



وحرص عدد كبير من وسائل الإعلام والفنانين على حضور العرض، من بينهم المنتج محمد حفظي، وتارا عماد وآخرين.

كشف الفنان الشاب ياسين السقا عن تأثره بـ الانتقادات التي طالته بعد مشاركته في مسلسل “سيد الناس”، حيث أكد أن الهجوم كان عنيفًا وهذا ما أثر سلبا عليه، لكن بعد فترة أدرك أن هناك بعض اللجان الموجهة لمهاجمة العمل.

وأضاف ياسين خلال لقائه ببرنامج “عيشها بإنرجي” المذاع عبر إثير إذاعة “إنرجي”، أنه استفاد كثيرًا من العمل مع النجوم الكبار، مثل عمرو سعد وإلهام شاهين، حيث تعلم منهما الإلتزام الشديد بالمواعيد المحددة.

يحيي الفنان تامر عاشور حفلا غنائيا في مراسي بالساحل الشمالي يوم 16 أغسطس الجاري، وذلك بعد نجاح حفله الأخير في مهرجان العلمين الجديدة.



ومن المفترض، أن يقدم تامر عاشور خلال حفله المقبل عددا كبيرا من أغانيه والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، بالإضافة إلى غنائه الفني لألبوم ياه.

بدأ الفنان محمود عزب تصوير أولى مشاهد مسلسل جديد يحمل اسم “ولاد الأبالسة"، يعرض خارج السباق الرمضاني على إحدى المنصات الإلكترونية.



مسلسل ولاد الأبالسة، بطولة تارا عماد، على الطيب، سما إبراهيم، محمد رضوان، محمود عزب، سلوى عثمان، صفاء جلال، سماح السعيد، سمر علام، عمرو القاضي، محمد عبد الجواد، بالإضافة إلى عدد من طلبة معهد الفنون المسرحية، تأليف أمين جمال وشريف يسري وإخراج محمد أسامة، وإنتاج حسن عسيري

غيّب الموت خلال الساعات الماضية الفنان والمخرج المسرحي التونسي الفاضل الجزيري عن عمر ناهز 77 عامًا، بعد صراع مع المرض.



وُلد الجزيري في العاصمة تونس عام 1948، ونشأ في بيئة ثقافية غنية بفضل والده، بائع الكتب المعروف في باب سويقة ومدير مقهى رمسيس ونزل الزيتونة، حيث كان يلتقي الأدباء والفنانين والمسرحيين.

