محمود عزب: خوفت من رد فعل الجمهور على دوري بمسلسل قلبي ومفتاحه

مسلسل قلبي ومفتاحه ، عبر الفنان محمود عزب عن سعادته الكبيرة بنجاح مسلسل “قلبي ومفتاحه”، الذي شارك في بطولته وعرض في شهر رمضان الماضي، حيث جسد خلاله شخصية “عم نصر”، بائع الفول الذي يحب السيدة مهجة لكنه لا يستطيع الزواج منها.

وقال عزب في تصريح خاص لفيتو إنه لم يتوقع كل هذا النجاح للشخصية التي قدمها، حيث كان يظن أن الدور الذي يقدمه لن يكون بكل هذا التأثير، لكنه فوجئ بردود أفعال الجمهور الضخمة التي تابعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف عزب أن رغم سعادته بهذا النجاح لكنه شعر بالخوف، لأنه أصبح في موضع مسئولية كبيرة، وعليه أن يدقق جيدًا في الأعمال التي سوف يشارك بها خلال الفترة المقبلة، ويتمنى أن تكون على نفس القدر من الجودة

مسلسل قلبي ومفتاحه

مسلسل قلبي ومفتاحه مكون من 15 حلقة، وعرض عبر شاشات المتحدة ومنصة واتش ات.

قصة مسلسل قلبي ومفتاحه

وتدور قصة المسلسل في إطار اجتماعي حول قصة عدد من الأشخاص بمنطقة المريوطية بالهرم، ويناقش فكرة الاستعانة بالمحلل بعد الطلاق لثلاث مرات، كما يناقش بعض القضايا الإجتماعية الأخرى

أبطال مسلسل قلبي ومفتاحه

مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة آسر ياسين ومي عز الدين ودياب وأشرف عبد الباقي وأحمد خالد صالح وميس حمدان وسماء إبراهيم وسارة عبد الرحمن، من تأليف تامر محسن ومها الوزير، وإخراج تامر محسن.

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