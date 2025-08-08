الجمعة 08 أغسطس 2025
رامز جلال ناعيا الفنان سيد صادق: الأب والأستاذ

الفنان سيد صادق
الفنان سيد صادق

نعى الفنان رامز جلال عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير “انستجرام” الفنان الراحل سيد صادق، والذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز الـ 80 عاما. 

ونشر رامز جلال صورة للفنان الراحل، وعلق عليها قائلا: “البقاء والدوام لله فى وفاة المغفور له الأب والفنان والأستاذ سيد صادق وإنا لله وإنا إليه راجعون”. 

وفاة الفنان سيد صادق 

وكانت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي قد نعت في وقت سابق، الفنان الراحل سيد صادق

نقابة الممثلين تنعي سيد صادق 

وجاء في بيان النقابة: “إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.. تنعى نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى الفنان الكبير سيد صادق”.

وتابع البيان: “وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الإدارة لأسرته بخالص التعازي داعين المولى عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون”. 

