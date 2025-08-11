ياسين السقا: تأثرت بالانتقادات في مسلسل "سيد الناس"

كشف الفنان الشاب ياسين السقا عن تأثره بـ الانتقادات التي طالته بعد مشاركته في مسلسل “سيد الناس”، حيث أكد أن الهجوم كان عنيفًا وهذا ما أثر سلبا عليه، لكن بعد فترة أدرك أن هناك بعض اللجان الموجهة لمهاجمة العمل.

وأضاف ياسين خلال لقائه ببرنامج “عيشها بإنرجي” المذاع عبر إثير إذاعة “إنرجي”، أنه استفاد كثيرًا من العمل مع النجوم الكبار، مثل عمرو سعد وإلهام شاهين، حيث تعلم منهما الإلتزام الشديد بالمواعيد المحددة.

وتابع ياسين أن البعض يرى أنه دخل مجال الفن بالواسطة، بالرغم من أنه يعتمد على نفسه في كافة الأدوار التي يقدمها والأعمال التي يشارك بها.

من جانب آخر وجه الفنان ياسين السقا رسالة جديدة لوالده، يدعمه فيها ويهنئه على نجاحه الجديد في السينما بفيلم أحمد وأحمد الذي طرحه في دور العرض الأيام الماضية، حيث تمنى الفنان لوالده أن يديم الله عليه نعمة النجاح والتفوق في مجاله.



في هذا السياق، كتب ياسين السقا ستوري، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، قال فيه: “في الوقت الذي كان فيه كل شيء يسير ضده، كنت لا تزال قادرًا على كسر الحواجز، ربنا كبير.. مبروك لسندي وضهري في الدنيا دي”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.