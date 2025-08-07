الخميس 07 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أشرف زكي يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنان محمد صبحي

أشرف زكي ومحمد صبحي،
أشرف زكي ومحمد صبحي، فيتو

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن استقرار الحالة الصحية للفنان الكبير محمد صبحي بعد أن تواجد في المستشفي خلال الأيام الماضية، بعد سقوطه مغشيًا عليه داخل منزله. 

الحالة الصحية للفنان محمد صبحي 

وقال “زكي” في بيان صادر اليوم الخميس عن نقابة المهن التمثيلية إن الفنان الكبير  غادر المستشفى، وتوجه إلى منزله، بعد استقرار حالته الصحية تمامًا، مطمئنا جمهوره الكبير في مصر والوطن العربي على حالته الصحية.

آخر أعمال الفنان محمد صبحي 

كانت آخر أعمال محمد صبحي مسرحية "فارس يكشف المستور" بمشاركة  ميرنا وليد، كمال عطية، رحاب حسين، أنجيلكا أيمن، ليلي فوزي، داليدا، مصطفي يوسف، محمد شوقي، لمياء عرابي، داليا نبيل، مايكل ويليام، محمود أبوهيبة، حلمي جلال، محمد عبدالمعطي، علاء فؤاد، جمال عبد الناصر، وليد هاني، والأطفال: مريم شريف، ريماس الخطيب، لمار عواد، بلال محمد.

مسرحية فارس يكشف المستور كوميدية غنائية استعراضية، تأليف وإخراج محمد صبحي، وشارك في كتابتها أيمن فتيحة، والديكورات لمحمد الغرباوي، أما الأشعار فكتبها عبد الله حسن، والموسيقى والألحان لشريف حمدان، وتصميم الأفيش والدعاية أحمد نور الدين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحالة الصحية للفنان محمد صبحي آخر أعمال الفنان محمد صبحي نقيب المهن التمثيلية الدكتور اشرف زكي محمد صبحي نقابة المهن التمثيلية

الأكثر قراءة

أخبار مصر: جريمة أسرية بشعة في الغربية بسبب الإيدز، مصرع رئيس مباحث الشهداء، البلوجر "أم خالد" تثير الجدل بعد خبر ضبطها

الفلوس دي تعبي وشقايا، نص أقوال التيك توكر شاكر في اتهامه بغسل الأموال

الداخلية تكشف تورط التيك توكر مداهم في غسل 65 مليون جنيه

بسبب زيادة نسب الرسوب، مطالب برلمانية بإعادة النظر في شروط القبول بكليات الطب

أول إجراء من بدرية طلبة ضد مروجي شائعة اتهامها بقتل زوجها

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

الأطباء يحذرون من هذه العلامات، لحظة إصابة وزير صربي بسكتة دماغية على الهواء (فيديو)

رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

سعر الأرز بالأسواق اليوم الأربعاء 6/8/2025

لماذا لا تتحرك قضايا الزنا تلقائيًا في مصر؟

مؤشرات تنسيق طب بشري "خاص" 2025 وشروط التقديم

المزيد

انفوجراف

قصة ولا في الخيال.. سوزي الأردنية غسلت 15 مليون جنيه في العقارات وآخر مفاجآت شاكر وأم مكة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شراء الذهب في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال المالية

من قصص القرآن الكريم.. سيدنا يوسف، هكذا واجه الرسول ابن الرسول فتنة امرأة العزيز

تفسير رؤية البلح الأصفر بالمنام، انتظر ترقية في العمل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads