أشرف زكي يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنان محمد صبحي

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن استقرار الحالة الصحية للفنان الكبير محمد صبحي بعد أن تواجد في المستشفي خلال الأيام الماضية، بعد سقوطه مغشيًا عليه داخل منزله.

الحالة الصحية للفنان محمد صبحي

وقال “زكي” في بيان صادر اليوم الخميس عن نقابة المهن التمثيلية إن الفنان الكبير غادر المستشفى، وتوجه إلى منزله، بعد استقرار حالته الصحية تمامًا، مطمئنا جمهوره الكبير في مصر والوطن العربي على حالته الصحية.

آخر أعمال الفنان محمد صبحي

كانت آخر أعمال محمد صبحي مسرحية "فارس يكشف المستور" بمشاركة ميرنا وليد، كمال عطية، رحاب حسين، أنجيلكا أيمن، ليلي فوزي، داليدا، مصطفي يوسف، محمد شوقي، لمياء عرابي، داليا نبيل، مايكل ويليام، محمود أبوهيبة، حلمي جلال، محمد عبدالمعطي، علاء فؤاد، جمال عبد الناصر، وليد هاني، والأطفال: مريم شريف، ريماس الخطيب، لمار عواد، بلال محمد.

مسرحية فارس يكشف المستور كوميدية غنائية استعراضية، تأليف وإخراج محمد صبحي، وشارك في كتابتها أيمن فتيحة، والديكورات لمحمد الغرباوي، أما الأشعار فكتبها عبد الله حسن، والموسيقى والألحان لشريف حمدان، وتصميم الأفيش والدعاية أحمد نور الدين.

