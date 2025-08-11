تامر عاشور يحيي حفلا غنائيا بمراسي في هذا الموعد

يحيي الفنان تامر عاشور حفلا غنائيا في مراسي بالساحل الشمالي يوم 16 أغسطس الجاري، وذلك بعد نجاح حفله الأخير في مهرجان العلمين الجديدة.

ومن المفترض، أن يقدم تامر عاشور خلال حفله المقبل عددا كبيرا من أغانيه والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، بالإضافة إلى غنائه الفني لألبوم ياه.

حفل تامر عاشور في مهرجان العلمين الجديدة

وكان قد أحيا النجم تامر عاشور حفلا في مهرجان العلمين الجديدة بنسخته الثالثة وسط حضور جماهيري كبير.

وافتتح تامر عاشور حفله بـ أغنية دا حكاية وقدم أيضا عددا من الأغاني ومنها هاجي على نفسي كما قدم عددا من أغاني ألبومه الأخير"ياه".

وطلب تامر عاشور من الجمهور أن يدعو للفنانة أنغام بالشفاء العاجل، بعد أزمتها الصحية الأخيرة.

الغناء مع المطربة شيرين عبدالوهاب

وكان المطرب تامر عاشور قال إن لديه أحلامًا يتمنى أن يحققها الفترة المقبلة، من بينها أمنيته التي تتعلق بالغناء مع المطربة شيرين عبدالوهاب، مؤكدًا أنه يتمنى منذ فترة أن يتعاون فنيًّا ويقوم بالغناء معها علي المسرح.

وتابع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة CBC وتقدمه الإعلاميتان هبة الأباصيري ومها الصغير: إن المطربة أصالة هي الأخرى من بين أكثر المطربات اللاتي يتمنى التعاون معهن فنيًّا لرغبته في إجراء تجربة فنية مميزة معهما.

