محمود عزب يبدأ تصوير مسلسل جديد بعنوان "ولاد الأبالسة"

بدأ الفنان محمود عزب تصوير أولى مشاهد مسلسل جديد يحمل اسم “ولاد الأبالسة"، يعرض خارج السباق الرمضاني على إحدى المنصات الإلكترونية.

مسلسل ولاد الأبالسة، بطولة تارا عماد، على الطيب، سما إبراهيم، محمد رضوان، محمود عزب، سلوى عثمان، صفاء جلال، سماح السعيد، سمر علام، عمرو القاضي، محمد عبد الجواد، بالإضافة إلى عدد من طلبة معهد الفنون المسرحية، تأليف أمين جمال وشريف يسري وإخراج محمد أسامة، وإنتاج حسن عسيري

مسلسل قلبي ومفتاحه

من جانب أخر شارك الفنان محمود عزب في سباق دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل “قلبي ومفتاحه”، الذي حقق نجاحا كبيرًا واعاده للساحة مرة اخرى بعد سنوات من الغياب

مسلسل قلبي ومفتاحه مكون من 15 حلقة، وعرض عبر شاشات المتحدة ومنصة واتش ات.

قصة مسلسل قلبي ومفتاحه

وتدور قصة المسلسل في إطار اجتماعي حول قصة عدد من الأشخاص بمنطقة المريوطية بالهرم، ويناقش فكرة الاستعانة بالمحلل بعد الطلاق لثلاث مرات، كما يناقش بعض القضايا الإجتماعية الأخرى

أبطال مسلسل قلبي ومفتاحه

مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة آسر ياسين ومي عز الدين ودياب وأشرف عبد الباقي وأحمد خالد صالح وميس حمدان وسماء إبراهيم وسارة عبد الرحمن، من تأليف تامر محسن ومها الوزير، وإخراج تامر محسن.

