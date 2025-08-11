الإثنين 11 أغسطس 2025
محمد رمضان يرد على اتهامه بدفع 3500 دولار لالتقاط صورة مع لارا ترامب

شارك الفنان محمد رمضان متابعيه مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تضمن الصورة التي نشرتها لارا ترامب، زوجة إيريك ترامب نجل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عبر خاصية “استوري” على حسابها بموقع إنستجرام، مرفقة بتعليق: “انتظروا”.

 

وجاء منشور محمد رمضان، ردًا على بعض المشككين الذين اتهموه بحضور حفل خيري لجمع التبرعات، ودفعه مبالغ مالية 3500 دولار من أجل التقاط صورة تذكارية مع لارا ترامب.

 

من جانب آخر تفاعلت لارا ترامب مع حساب محمد رمضان الرسمي على إنستجرام، لتصبح أحد متابعيه على السوشيال ميديا.


جاء ذلك بعدما نشر رمضان، الصور التي جمعته مع لارا ترامب، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "سعيدٌ بدعوتي من  لارا ترامب وتقديرها لقارتي الأفريقية، وهذا تقديرٌ أيضًا للموسيقى العربية الأفريقية.. شيءٌ عظيمٌ قادمٌ إن شاء الله".

 

ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة مفاجأة كبيرة تجمع بين محمد رمضان ولارا ترامب.

يذكر أن، محمد رمضان يتواجد حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية لتصوير أحدث أغانيه الجديدة هناك، وشهد تواجده في ميدان تايمز سكوير زحام كبير من جمهوره ومحبيه لالتقاط الصور برفقته.

