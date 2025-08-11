الإثنين 11 أغسطس 2025
تطورات الحالة الصحية لـ محمد صبحي

تحسنت الحالة الصحية للفنان  محمد صبحي، بشكل كبير خلال الساعات القليلة الماضية، حيث خرج من غرفة العناية المركزة، التي كان يرقد بها منذ أيام، وتم نقله إلى غرفة خاصة بأحد المستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر.

وكشف مصدر مقرب من الفنان محمد صبحي، أن الساعات الماضية كانت حالته غير مستقرة، وخضع للعديد من الفحوصات الطبية، وقرر الفريق الطبي المعالج له إدخاله للعناية المركزة.

 

وأضاف المصدر أن الزيارة كانت ممنوعة عنه خلال الفترة السابقة، إلا أن حالته اصبحت مستقرة، وزاره عدد من الفنانين للأطمئنان عليه

آخر أعمال الفنان محمد صبحي 

كانت آخر أعمال محمد صبحي مسرحية "فارس يكشف المستور" بمشاركة  ميرنا وليد، كمال عطية، رحاب حسين، أنجيلكا أيمن، ليلي فوزي، داليدا، مصطفي يوسف، محمد شوقي، لمياء عرابي، داليا نبيل، مايكل ويليام، محمود أبوهيبة، حلمي جلال، محمد عبدالمعطي، علاء فؤاد، جمال عبد الناصر، وليد هاني، والأطفال: مريم شريف، ريماس الخطيب، لمار عواد، بلال محمد.

 

مسرحية فارس يكشف المستور كوميدية غنائية استعراضية، تأليف وإخراج محمد صبحي، وشارك في كتابتها أيمن فتيحة، والديكورات لمحمد الغرباوي، أما الأشعار فكتبها عبد الله حسن، والموسيقى والألحان لشريف حمدان، وتصميم الأفيش والدعاية أحمد نور الدين.

