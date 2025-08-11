رحيل الفنان الفاضل الجزيري، أحد أعمدة المسرح التونسي

غيّب الموت خلال الساعات الماضية الفنان والمخرج المسرحي التونسي الفاضل الجزيري عن عمر ناهز 77 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وُلد الجزيري في العاصمة تونس عام 1948، ونشأ في بيئة ثقافية غنية بفضل والده، بائع الكتب المعروف في باب سويقة ومدير مقهى رمسيس ونزل الزيتونة، حيث كان يلتقي الأدباء والفنانين والمسرحيين.

تلقى تعليمه في المدرسة الصادقية، وانخرط منذ صغره في الفرقة الدرامية المدرسية إلى جانب أسماء بارزة في الثقافة التونسية مثل عبد الرؤوف الباسطي ورؤوف بن عمر. تتلمذ في الرسم على يد الفنان زبير التركي، وتعلّم اللغة العربية على يد محسن بن عبد الله وأحمد لَرْبي.

شارك في مظاهرات 1968 وإضرابات كلية الآداب

عرف الجزيري أيضًا بنشاطه الطلابي والسياسي، وشارك في مظاهرات 1968 وإضرابات كلية الآداب، قبل أن ينتقل إلى لندن لاستكمال تكوينه الفني.

بعد عودته، أسهم في تأسيس مسرح الجنوب بقفصة سنة 1972، ثم شارك في تأسيس مسرح تونس الجديد سنة 1976 مع رفيق دربه الفاضل الجعايبي، حيث قدّما معًا أعمالًا مسرحية خالدة من بينها العرس، غسّالة النوادر، عرب والكريطة.

يُعد الفاضل الجزيري أحد أبرز الأسماء التي أسهمت في تحديث وتطوير المشهد المسرحي في تونس والعالم العربي.

