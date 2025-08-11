الإثنين 11 أغسطس 2025
عمرو يوسف ودينا الشربيني يحتفلان بعرض فيلم "درويش" (صور وفيديو)

عمرو يوسف
عمرو يوسف

وصل النجم  عمرو يوسف والفنانة دينا الشربيني، إلى سينما فوكس بأحد المولات بمدينة السادس من أكتوبر، للاحتفال بعرض فيلم “درويش”، الذي يشارك في موسم الصيف السينمائي.

وحرص عدد كبير من وسائل الإعلام والفنانين على حضور العرض، من بينهم المنتج محمد حفظي، وتارا عماد وآخرين.

فيلم درويش لـ عمرو يوسف

ويلعب النجم عمرو يوسف في فيلم “درويش” دور محتال يوقع ضحاياه في أزمات مختلفة ويتحول لبطل شعبي بالصدفة، والفيلم ينتمي لنوعية أفلام الإثارة والتشويق في إطار كوميدي.

 

النجم عمرو يوسف أكد أن رحلته مع درويش بدأت عندما قرأه  منذ أربعة أعوام  مع المؤلف وسام صبري وطلب منه الاحتفاظ بالنص لأنه قرر تقديمه، ليصلوا الصورة التي  ترضيهم، خصوصا انها شخصية ليست سهلة على الإطلاق. 

حيث يقدم عمرو من خلالها تقمص لأكثر من شخصية ينتحلها درويش خلال الفيلم  فكيف تقدم  شخصية متناقضة بين كونها نصاب ومحتال وتحولها لبطل شعبي في الوقت نفسه .

وهو بطل شعبي في صورة غير نمطية ربما يمكن مقارنتها بروبين هود أو أدهم الشرقاوي ،
فدرويش شخصية تعيش طويلا مع الجمهور لأنها بطل من بينهم وليست لشخص غريب عنهم..

 

 ويشارك في درويش عدد من النجوم  من بينهم دينا الشربيني، تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، وخالد كمال، ويأتي فيلم "درويش" من إخراج وليد الحلفاوي  

