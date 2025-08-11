الإثنين 11 أغسطس 2025
أول تحرك لمحافظ الشرقية بعد وفاة عامل نظافة تحت حرارة الشمس

شهدت محافظة الشرقية أول تحرك عاجل من المحافظ المهندس حازم الأشموني، عقب وفاة عامل النظافة سعيد محمد عبد الحميد، صباح أمس، أثناء أداء عمله بقطاع تحسين البيئة بحي ثان الزقازيق، متأثرًا بارتفاع درجات الحرارة.

إعادة تنظيم عمل فرق النظافة وتجنب العمل في فترات الظهيرة وذروة الحر

ووجّه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بإعادة تنظيم عمل فرق النظافة، وتجنب العمل في فترات الظهيرة وذروة الحر، مع استكمال المهام في ساعات الصباح الباكر أو المساء، حرصًا على سلامة العاملين، وذلك تزامنًا مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من موجة حر شديدة.

المحافظ يقدم واجب العزاء 

كما قدّم المحافظ واجب العزاء لأسرة الفقيد بمسقط رأسه في قرية كفر الحمام التابعة لمركز الزقازيق، معربًا عن بالغ حزنه، ومعلنًا صرف إعانة مالية عاجلة، وتكليف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة توفير المساعدات، فضلًا عن التعاقد مع أبناء الراحل لضمان مصدر دخل كريم لهم.

وأعربت أسرة الفقيد عن امتنانها العميق لحرص المحافظ على مواساتهم وتلبية احتياجاتهم في هذا الظرف الأليم.

شهدت محافظة الشرقية، وتحديدًا منطقة قسم عبد العزيز وشارع وادي النيل بحي ثاني الزقازيق، واقعة إنسانية مؤثرة أثارت موجة حزن واسعة بين الأهالي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما لفظ عامل النظافة سعيد محمد عبد الحميد الشهير بـ"الحاج سعيد" أنفاسه الأخيرة أثناء تأدية عمله، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

الحاج سعيد، الذي عرفه الجميع بجدّه وإخلاصه في عمله، سقط مغشيًا عليه فجأة، بينما رصدت كاميرات المراقبة لحظة سقوطه ووفاته في مشهد مؤثر هز قلوب الجميع.

الأهالي وصفوه بـ"شهيد لقمة العيش"، وطالبوا الجهات المعنية بتكريم اسمه رسميًا تقديرًا لعطائه، ودعم أسرته التي فقدت عائلها الوحيد.

وأكد مصدر مسئول بحي ثانٍ الزقازيق أن الفقيد كان مثالًا يُحتذى به في التفاني والانضباط، مشيرًا إلى أن حقوقه المالية محفوظة بالكامل، وأن أسرته ستحظى بكامل الرعاية والمساندة اللازمة.

