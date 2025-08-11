الإثنين 11 أغسطس 2025
أغنية "سد باب القلب" لـ حسين الجسمي تحقق أربعة ملايين مشاهدة في أسبوع

حسين الجسمي
حسين الجسمي

حققت أغنية “سد باب القلب”، التي طرحها مؤخرًا الفنان حسين الجسمي، نسبة مشاهدة عالية، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، حيث استطاعت الأغنية أن تحقق أربعة ملايين مشاهدة في أقل من أسبوع.

 

والأغنية من كلمات قصي عيسي وألحان نور الزين، وتوزيع موسيقي حسام كمال، والأغنية هي ضمن ألبوم حسين الجسمي الجديد الذي يحمل اسم “حسين الجسمي 2025”

من جانب أخر وجه رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس رسالة إلى الفنان الإماراتي حسين الجسمي، لنجاح حفلته التي أقيمت، يوم الجمعة الماضي، في الساحل الشمالي، كما وجه رسالة أخرى للمنتج هشام جمال لنجاحه في الأغنية التي قدمها لحسين الجسمي. 


حسين الجسمي يرد على رسالة ساويرس

ورد الفنان الإماراتي حسين الجسمي على رسالة المهندس نجيب ساويرس، وصفه فيها بـ "الغالي"، مؤكدًا أن محبة ساويرس له "غالية". 

وقال المهندس نجيب ساويرس في رسالته التي وجهها للمطرب حسين الجسمي: "حسين الجسمي.. منور في بلدك مصر وساحلها الجميل.. ومبروك لـ هشام جمال وروزناما". 

ورد حسين الجسمي على رسالة ساويرس قائلًا: "الغالي أستاذ نجيب.. النور نورك ومحبتك غالية، وحبيبتي مصر دايمًا منورة بأهلها".

