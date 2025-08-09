وفاة "عامل نظافة" بالزقازيق تُشعل مشاعر الحزن، ومطالب شعبية بتكريم اسمه (فيديو)

شهدت محافظة الشرقية، وتحديدًا منطقة قسم عبد العزيز وشارع وادي النيل بحي ثاني الزقازيق، واقعة إنسانية مؤثرة أثارت موجة حزن واسعة بين الأهالي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما لفظ عامل النظافة سعيد محمد عبد الحميد الشهير بـ"الحاج سعيد" أنفاسه الأخيرة أثناء تأدية عمله، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وفاة عامل نظافة وكاميرات المراقبة توثق الواقعة

الحاج سعيد، الذي عرفه الجميع بجدّه وإخلاصه في عمله، سقط مغشيًا عليه فجأة، بينما رصدت كاميرات المراقبة لحظة سقوطه ووفاته في مشهد مؤثر هز قلوب الجميع.

شهيد لقمة العيش

الأهالي وصفوه بـ"شهيد لقمة العيش"، وطالبوا الجهات المعنية بتكريم اسمه رسميًا تقديرًا لعطائه، ودعم أسرته التي فقدت عائلها الوحيد.

الفقيد كان مثالًا يُحتذى به في التفاني والانضباط

وأكد مصدر مسئول بحي ثاني الزقازيق أن الفقيد كان مثالًا يُحتذى به في التفاني والانضباط، مشيرًا إلى أن حقوقه المالية محفوظة بالكامل، وأن أسرته ستحظى بكامل الرعاية والمساندة اللازمة.

جمال شعبان يوجه نصائح لتجنب الأزمات القلبية

وجه الدكتور جمال شعبان، أستاذ كهرباء القلب، والعميد السابق لمعهد القلب نصائح للحماية من الأزمة القلبية.

طرق الوقاية من الأزمات القلبية

وأكد الدكتور جمال شعبان أن الوقاية من الأزمات القلبية تبدأ من نمط الحياة الصحي، مشيرًا إلى أن خطوات بسيطة يمكن أن تحدث فارقًا كبيرًا في الحفاظ على صحة القلب.

وتضمنت نصائح الدكتور جمال شعبان:

إنقاص الوزن والحفاظ على وزن صحي.

تقليل تناول السكر والملح.

تجنّب الدقيق الأبيض والأرز الأبيض.

الامتناع تمامًا عن التدخين، وتجنب الجلوس مع المدخنين.

عدم الإفراط في تناول المسكنات.

ممارسة المشي يوميًا لمدة ٤٥ دقيقة بنمط سريع.

الكشف المبكر عن ارتفاع الضغط والسكر والكولسترول، والعمل على ضبطهم.

التحلي بالسكينة والتسامح وهدوء الأعصاب.

التبسم الدائم، فالحالة النفسية تؤثر بشكل كبير على صحة القلب.

