ضبط 1429 نسخة كتب دراسية خارجية بدون تفويض في كفر الشيخ

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط مكتبة غير مرخصة بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ تقوم ببيع كتب دراسية خارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية دون الحصول على التفويضات القانونية اللازمة.

وأكدت التحريات أن مالك المكتبة كان يتاجر بهذه الكتب بالمخالفة للقانون بهدف تحقيق أرباح مادية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته 1429 نسخة من الكتب الدراسية الخارجية بدون تفويض من الجهات المختصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق لمباشرة الإجراءات.

