الإثنين 11 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 1429 نسخة كتب دراسية خارجية بدون تفويض في كفر الشيخ

ضبط كتب دراسية خارجية
ضبط كتب دراسية خارجية بدون تفويض فى كفر الشيخ

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط مكتبة غير مرخصة بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ تقوم ببيع كتب دراسية خارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية دون الحصول على التفويضات القانونية اللازمة.

وأكدت التحريات أن مالك المكتبة كان يتاجر بهذه الكتب بالمخالفة للقانون بهدف تحقيق أرباح مادية.

ضبط 3 محطات بث فضائي غير مرخص بكفر الشيخ

الداخلية تضبط 4 متهمين باستغلال أطفال في أعمال التسول بالقاهرة والجيزة( صور)

 وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته 1429 نسخة من الكتب الدراسية الخارجية بدون تفويض من الجهات المختصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق لمباشرة الإجراءات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الداخلية كفر الشيخ ضبط كتب دراسية كتب خارجية حقوق الملكية الفكرية مكتبة غير مرخصة بيع بدون ترخيص تحريات مباحث المصنفات كتب بدون تفويض

مواد متعلقة

ضبط 3 محطات بث فضائي غير مرخص بكفر الشيخ

الداخلية تضبط 4 متهمين باستغلال أطفال في أعمال التسول بالقاهرة والجيزة( صور)

الداخلية تكشف تورط البلوجر شاكر في غسل 100 مليون جنيه حصيلة فيديوهات تيك توك

الداخلية تضبط صانعة محتوى نشرت مقاطع خادشة أثناء رسم أوشام لسيدات بالقاهرة

الداخلية تكشف حقيقة ادعاء مسجل خطر بيع كليته لبلوجر شهيرة

ضبط عاطل بتهمة ترويع المواطنين وإطلاق ألفاظ خادشة للحياء في عين شمس

نباح انتهى بجريمة، القبض على حارس عقار أنهى حياة كلب بأكتوبر

ضبط صانع محتوى لنشره مقاطع خادشة للحياء على مواقع التواصل

الأكثر قراءة

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 رسميا

تطورات الحالة الصحية لـ محمد صبحي

تعديلات مهمة على رسوم السحب بمحفظة فودافون كاش

مين دول يا فصيح، توفيق عكاشة يطالب أحمد موسى بكشف البلاد الممولة لحملات تشويه مصر

حقيقة صدور قانونين للايجار القديم.. أحدهما خاص بحكم المحكمة الدستورية والثاني بقاضي الأمور الوقتية

تعليق ساخر من شوبير بعد شكوى الزمالك ضده

ترامب: حماس لن تفرج عن المحتجزين في الوضع الراهن

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025، توقعات القبول بالكليات المختلفة

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الإثنين

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الإثنين

أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية حصاد القمح في المنام وعلاقتها بتحسن في مختلف جوانب الحياة

ما حكم الشرع فى فلوس الـ "فيسبوك" و"تيك توك"؟، أمين الفتوى يجيب

عاوزة اكتب الشقة باسم ابني؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads