ترامب: حماس لن تفرج عن المحتجزين في الوضع الراهن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات حصرية للقناة الإسرائيلية "12" إن حركة حماس، في ظل الأوضاع الراهنة، لن تقدم على الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين الذين تحتجزهم في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الظروف الميدانية والسياسية الحالية تجعل فرص التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن "معقدة للغاية".

ترامب: مفاوضات ملف المحتجزين الإسرائيليين في غزة تواجه عقبات كبيرة

وأوضح ترامب أن المفاوضات حول ملف المحتجزين تواجه عقبات كبيرة، في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية بقطاع غزة، وتصاعد التوترات الإقليمية، ما يقلل من احتمالات إحراز تقدم في أي مفاوضات.

ترامب يحذر من التصعيد الإقليمي في المنطقة

وأشار ترامب إلى أن استمرار الحرب قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد الإقليمي، محذرًا من أن أي تحرك غير محسوب قد يجر المنطقة إلى مواجهة أوسع، لافتًا إلى أنه سيعمل على تعبئة دعم عربي ودولي لحل أزمة المحتجزين، إذا ما توافرت الظروف الملائمة لذلك.

