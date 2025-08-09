السبت 09 أغسطس 2025
رحل وترك القلوب حزينة والشارع نظيفًا ، الشرقية تودع الحاج سعيد (صور)

في شوارع الزقازيق، محافظة الشرقية كان الجميع يعرفه باسمه وابتسامته الهادئة. "الحاج سعيد" لم يكن مجرد عامل نظافة يمر كل صباح على الشوارع والميادين الشهيرة بحي ثاني الزقازيق حاملا مكنسته اليدوية، بل كان جزءًا من نبض الشوارع، يبادل المارة التحية، ويترك خلفه شارعًا نظيفًا وأثرًا طيبًا في النفوس.

وفاة "عامل نظافة" بالزقازيق تُشعل مشاعر الحزن، ومطالب شعبية بتكريم اسمه (فيديو)

حمل مكنسته كعادته يطوف بها أرجاء شارع وادي النيل

في ذلك اليوم، حمل مكنسته كعادته، يطوف بها أرجاء شارع وادي النيل، لا يدري أن خطواته هذه ستكون الأخيرة. فجأة، توقف جسده عن الحركة، وسقط مغشيًا عليه أمام أعين المارة، بينما وثّقت كاميرات المراقبة لحظة الوداع المؤثرة.

العائل الوحيد لأسرته

الأهالي الذين ألفوا حضوره وحرصه، وقفوا مصدومين أمام رحيله المفاجئ، وأطلقوا عليه لقب "شهيد لقمة العيش". فقد كان العائل الوحيد لأسرته، ورمزًا للإخلاص في زمن ندر فيه الوفاء.

جنازة مهيبة لفقيد كفر الحمام 

في قريته كفر الحمام، مركز الزقازيق شيّعه الأهل والجيران وسط دموع وحزن عميق، بينما تعالت الدعوات أن يتغمده الله برحمته. وحتى من لم يعرفه عن قرب، شعر أن فقده خسارة شخصية، فبعض الناس يرحلون تاركين فراغًا لا يُملأ، و"الحاج سعيد" كان واحدًا منهم.

هذا الرجل البسيط، الذي لم يحمل منصبًا ولا شهرة، أثبت أن قيمة الإنسان تُقاس بما يتركه من أثر في قلوب الناس، لا بما يملكه من مال أو جاه.

موجة حزن واسعة بين الأهالي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي

وشهدت محافظة الشرقية، وتحديدًا منطقة قسم عبد العزيز وشارع وادي النيل بحي ثاني الزقازيق، واقعة إنسانية مؤثرة أثارت موجة حزن واسعة بين الأهالي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما لفظ عامل النظافة سعيد محمد عبد الحميد الشهير بـ"الحاج سعيد" أنفاسه الأخيرة أثناء تأدية عمله، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.
الحاج سعيد، الذي عرفه الجميع بجدّه وإخلاصه في عمله، سقط مغشيًا عليه فجأة، بينما رصدت كاميرات المراقبة لحظة سقوطه ووفاته في مشهد مؤثر هز قلوب الجميع.
الأهالي وصفوه بـ"شهيد لقمة العيش"، وطالبوا الجهات المعنية بتكريم اسمه رسميًا تقديرًا لعطائه، ودعم أسرته التي فقدت عائلها الوحيد.
وأكد مصدر مسئول بحي ثاني الزقازيق أن الفقيد كان مثالًا يُحتذى به في التفاني والانضباط، مشيرًا إلى أن حقوقه المالية محفوظة بالكامل، وأن أسرته ستحظى بكامل الرعاية والمساندة اللازمة.

محافظ الشرقية ينعي الفقيد

كما نعى المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، ببالغ الحزن والأسى، العامل سعيد محمد عبد الحميد السيد عابدين، أحد أفراد فريق قطاع تحسين البيئة بحي ثاني الزقازيق، الذي رحل عن عالمنا إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب، أثناء تأدية مهامه الميدانية.

ووجّه المحافظ، على الفور، محمد أبو هاشم، رئيس حي ثاني الزقازيق، بسرعة إنهاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة وتصاريح الدفن، وتقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد وزملائه، مؤكدًا ضرورة تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأسرته، وفاءً لما قدّمه من جهد وإخلاص في عمله.

وتقدم الأشموني بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وزملائه، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

الأحزاب والقوى السياسية

فيما تسابقت الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمد يد العون لأسرة الحاج سعيد، تخفيفًا لآلام الفقد واعترافًا بسنوات عطائه."

