الإثنين 11 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

مراجعة موقف التغذية الكهربائية لمحطات مياه الشرب والصرف بالمدن الجديدة والمحافظات

المهندس شريف الشربيني،
المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة موقف التغذية الكهربائية لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة، والمحافظات، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة، بحضور مسئولي الوزارة.

وتابع الوزير خلال الاجتماع الموقف الحالي للتغذية الكهربائية لمحطات روافع مياه الشرب ومحطات تنقية المياه، وروافع ومحطات الصرف الصحي ومحطات المعالجة، على مستوى المدن الجديدة، كما تابع الموقف الحالي للتغذية الكهربائية لمحطات روافع مياه الشرب ومحطات تنقية مياه الشرب وروافع ومحطات الصرف الصحي والتي تقوم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بإدارتها من خلال ١٧ شركة تابعة بالمحافظات.

وفي هذا الإطار، وجه وزير الإسكان بالعمل على تأمين التغذية الكهربائية لكافة المحطات سواء مياه شرب أو صرف صحي، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مع أهمية وجود مولدات تعمل في حالة الطوارئ، كما وجه بإعداد بيان مفصل بكافة المحطات موضح به موقف التغذية الكهربائية الخاص بها وكافة الاحتياجات اللازمة بالمحطات لتأمين استمرار التغذية الكهربائية واحتياجات كل محطة من المولدات.

وفي ختام الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني أننا نستهدف أفضل كفاءة تشغيلية لكافة عناصر منظومة مياه الشرب والصرف الصحي، مشيرًا إلى أهمية استمرار أعمال الصيانة الدورية لكافة المحطات وتأمين كافة احتياجاتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإسكان الاسكان والمرافق الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الشركة القابضة الشركة القابضة لمياه الشرب

الأكثر قراءة

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 رسميا

تطورات الحالة الصحية لـ محمد صبحي

تعديلات مهمة على رسوم السحب بمحفظة فودافون كاش

مين دول يا فصيح، توفيق عكاشة يطالب أحمد موسى بكشف البلاد الممولة لحملات تشويه مصر

حقيقة صدور قانونين للايجار القديم.. أحدهما خاص بحكم المحكمة الدستورية والثاني بقاضي الأمور الوقتية

ترامب: حماس لن تفرج عن المحتجزين في الوضع الراهن

تعليق ساخر من شوبير بعد شكوى الزمالك ضده

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025، توقعات القبول بالكليات المختلفة

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الإثنين

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الإثنين

أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية حصاد القمح في المنام وعلاقتها بتحسن في مختلف جوانب الحياة

ما حكم الشرع فى فلوس الـ "فيسبوك" و"تيك توك"؟، أمين الفتوى يجيب

عاوزة اكتب الشقة باسم ابني؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads