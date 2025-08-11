الإثنين 11 أغسطس 2025
جامعة أسيوط الأهلية تطرح برنامج اللغة الألمانية للعام الجامعي 2025/ 2026

أعلنت جامعة أسيوط الأهلية عن بدء القبول في برنامج «اللغة الألمانية» بكلية الألسن واللغات التطبيقية للعام الجامعي 2025/2026، وذلك في إطار استراتيجيتها لتقديم برامج أكاديمية حديثة تواكب التطورات العلمية وتلبي احتياجات سوق العمل، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط والمفوض بتسيير أعمال الجامعة الأهلية.

ويتولى الإشراف الأكاديمي على البرنامج الدكتور نوبي محمد حسن، نائب رئيس الجامعة الأهلية بأسيوط للشئون الأكاديمية، والدكتور مجدي علوان، عميد كلية الآداب والمشرف على كلية الألسن واللغات التطبيقية، وبمتابعة من الدكتورة شيرين عبد الغفار، منسق البرامج بالكلية.

 

تطوير قدرات طلابها اللغوية بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط حرص الجامعة الأهلية على تطوير قدرات طلابها اللغوية بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي، موضحًا أن برنامج اللغة الألمانية يقدم دراسة شاملة للغة والثقافة والأدب الألماني، ويمنح الطلاب المهارات التي تعزز فرصهم في المنافسة إقليميًا ودوليًا.

 

تنمية مهارات الترجمة والتحليل اللغوي والأدبي

وأشار الدكتور نوبي محمد حسن إلى أن البرنامج يؤهل خريجيه بكفاءة عالية في إتقان اللغة الألمانية وفهم عميق لثقافتها وأدبها، مع تنمية مهارات الترجمة والتحليل اللغوي والأدبي، ودعم قدراتهم على التواصل الفعال بين الثقافات. وأضاف أن البرنامج يوفر أيضًا خبرات عملية وتدريبات ميدانية تهيئ الطلاب للانخراط بكفاءة في مجالات العمل المختلفة، مثل الترجمة، والتعليم، والعلاقات الدولية، والسياحة، والتبادل الثقافي.

 

وتستمر الدراسة في البرنامج لمدة ثمانية فصول دراسية للحصول على درجة الليسانس، مع إمكانية التخرج خلال ثلاث سنوات كحد أدنى عند استيفاء متطلبات الساعات المعتمدة. ويحصل الخريج على ليسانس الألسن واللغات التطبيقية – تخصص اللغة الألمانية.

جامعة أسيوط الأهلية تستقبل تقديم طلاب الثانوية العامة حتى السبت المقبل

جامعة أسيوط الأهلية تنظم بطولة الشطرنج على مستوى الكليات (صور)

ويفتح البرنامج آفاقًا مهنية واسعة لخريجيه، تشمل العمل في مجال الترجمة بالسفارات والشركات الدولية، والتدريس في المدارس والمعاهد، والعمل في قطاعات السياحة والتبادل الثقافي، فضلًا عن تولي مهام العلاقات الدولية بالمؤسسات الألمانية والأوروبية.

