رئيس جامعة المنصورة يُشارك في احتفال تخريج الدفعة الأولى بحقوق كفر الشيخ

شارك الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، في حفل تخريج الدفعة الأولى – الدفعة الذهبية – من طلاب كلية الحقوق بجامعة كفر الشيخ، والذي أُقيم اليوم بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة، في أجواء احتفالية مفعمة بالفخر والاعتزاز.

رئيس جامعة المنصورة يُشارك في احتفال تخريج 'الدفعة الذهبية' الأولى بكلية الحقوق جامعة كفر الشيخ

حضر الحفل الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة السابق، والدكتور أنس جعفر، مستشار المجلس الأعلى للجامعات ومحافظ بني سويف الأسبق، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من النواب السابقين لرئيس الجامعة والعمداء وأعضاء هيئة التدريس، إلى جانب أولياء الأمور والطلاب الخريجين.

تخريج الدفعة الأولى من كلية الحقوق بجامعة كفر الشيخ

وخلال كلمته، أعرب الدكتور شريف خاطر عن سعادته البالغة بالمشاركة في هذه المناسبة التاريخية، مؤكدًا أن تخريج الدفعة الأولى من كلية الحقوق بجامعة كفر الشيخ يمثل حدثًا فارقًا في مسيرة الكلية، ويعكس ما تحقق من إنجازات أكاديمية وإدارية خلال فترة وجيزة.

مهنة القانون رسالة قبل أن تكون وظيفة

وأشاد بما لمسه من مستوى علمي وأخلاقي متميز لدى الطلاب، مؤكدًا أنهم سيكونون إضافة نوعية للعمل القانوني والقضائي في مصر، فهم أبناء جامعة عريقة تستثمر في العلم والأخلاق معًا. كما أكد أن مهنة القانون رسالة قبل أن تكون وظيفة، وأن خريجي هذه الدفعة الذهبية تقع على عاتقهم مسؤولية نشر الوعي القانوني وترسيخ مبادئ العدالة، داعيًا إياهم إلى الالتزام بأعلى درجات النزاهة والمهنية، وأن يكونوا قدوة في الانضباط وخدمة المجتمع، وأن يظلوا أوفياء لجامعتهم ووطنهم.

جامعة المنصورة تحرص على مد جسور التعاون مع الجامعات المصرية

وأكد أن جامعة المنصورة تحرص على مد جسور التعاون مع الجامعات المصرية في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية، مشيرًا إلى أن الشراكات الفاعلة بين الجامعات تسهم في تبادل الخبرات وبناء قدرات الكوادر البشرية، وتفتح آفاقًا جديدة للابتكار والإبداع، بما يعزز تنافسية التعليم العالي المصري ويخدم خطط التنمية الوطنية.

من جانبه، أعرب الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، عن بالغ سعادته بهذه المناسبة التاريخية، مؤكدًا أن اليوم يشهد ميلاد جيل جديد من خريجي كلية الحقوق بجامعة كفر الشيخ، جيل يمثل نموذجًا للالتزام والتميز في خدمة العدالة والوطن.

الدفعة الذهبية" هي ثمرة جهد أساتذة أفاضل وعزيمة طلاب مجتهدين

وأوضح أن "الدفعة الذهبية" هي ثمرة جهد أساتذة أفاضل وعزيمة طلاب مجتهدين، مشددًا على ثقته بأنهم سيكونون سفراء مشرفين للجامعة في مختلف مواقع العمل. ووجّه شكره وتقديره لرؤساء الجامعة السابقين على دعمهم الكبير في تأسيس الكلية، كما توجه بالشكر لأولياء الأمور وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية على ما قدموه من جهد وعطاء، مهنئًا الخريجين ومتمنيًا لهم مستقبلًا مشرقًا.

كما أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ السابق، أن تخريج الدفعة الأولى من كلية الحقوق يُعد لحظة فارقة في تاريخ الجامعة، معبّرًا عن فخره بما تحقق من إنجازات منذ بدء فكرة إنشاء الكلية وحتى اكتمال هذا الحلم. وأشار إلى أن هذا اليوم هو حصاد سنوات من العمل الجاد والتخطيط الدؤوب، داعيًا الخريجين لأن يكونوا قدوة في السلوك المهني والالتزام الأخلاقي، وأن يحملوا رسالة القانون بروح العدل والحكمة، ليسهموا في ترسيخ قيم الحق وخدمة المجتمع والوطن.

واختتم الحفل بتكريم أوائل الخريجين وتوزيع شهادات التخرج وسط أجواء من البهجة والفخر، إيذانًا ببدء الخريجين مرحلة جديدة في حياتهم العملية.

