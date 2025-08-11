بنك أوف أمريكا يخفض توقعاته لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة لهذا السبب

خفض خبراء استراتيجيات أسعار الفائدة في «بنك أوف أمريكا» توقعاتهم لعوائد سندات الخزانة، متوقعين أن تدفع البيانات الاقتصادية الأخيرة الاحتياطي الفيدرالي لإعادة تقييم مخاطر السياسة النقدية.

توقعات أسعار الفائدة الأمريكية

وقاد مارك كابانا الفريق الذي خفض توقعاته لعائد السندات لأجل عامين إلى 3.5% بنهاية العام، مقارنة بتوقع سابق عند 3.75%، كما توقع الفريق أن يصل عائد سندات السنوات العشر إلى 4.25% بحلول نهاية ديسمبر، مقابل تقدير سابق عند 4.5%، بحسب إرم بنزنس.

قال كابانا في مذكرة يوم الاثنين: «البيانات الأمريكية الأخيرة أحدثت تحولًا ملموسًا في تسعير السوق لتصرفات الفيدرالي ونظرتنا لأسعار الفائدة الأمريكية. خطر تآكل استقلالية الفيدرالي قد يؤدي إلى تحمل أعلى للتضخم ودعم أكبر لأسعار الفائدة المنخفضة، وهو ما يؤثر في رؤيتنا».

ورغم أن فريق الاقتصاد في «بنك أوف أمريكا» لا يزال يتوقع بقاء الفيدرالي على سياسة الانتظار حتى النصف الثاني من 2026، فإن خبراء الاستراتيجية يرون أن ضعف بيانات سوق العمل زاد من المخاطر النزولية على أسعار الفائدة.

خليفة جيروم باول في الفيدرالي

وأشاروا إلى أن تعيين ستيفن ميران، الحليف للرئيس دونالد ترامب، عضوًا في مجلس محافظي الفيدرالي، ومن المرجح أن يميل الميزان أكثر لصالح خفض أسعار الفائدة.

كما أوصى الاستراتيجيون بالمراهنة على انخفاض أسعار المبادلات الفورية لعقود السنوات الخمس، مستهدفين تحركها إلى 2.8% مقارنة بـ 3.46% حاليا.

ويدعمون أيضا زيادة مدة الاستحقاق عند أي ارتفاع في الأسعار، ويتوقعون اتساع معدلات التعادل التي تعكس توقعات المستثمرين للتضخم.

وتظهر عقود المبادلة أن المتداولين قد أدرجوا في الأسعار خفضين أو أكثر لأسعار الفائدة بحلول ديسمبر، مع احتمال حوالي 80% لخفض بمقدار ربع نقطة في اجتماع الفيدرالي المقبل.

وعلى الرغم من أن تسعير السوق لشهر سبتمبر مبالغ فيه، قال الاستراتيجيون إنهم يترددون في مجابهته بسبب احتمال قيام الفيدرالي بخفض تكلفة الاقتراض بمقدار 50 نقطة أساس، كما فعل في سبتمبر 2024 عندما بدأ دورة التيسير النقدي بخفض كبير.

