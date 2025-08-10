أخبار الرياضة اليوم: محمد صلاح يخسر لقب كأس الدرع الخيرية.. ألفينا يصل القاهرة وينتظم في مران الزمالك.. أول رد فعل من الأهلي بعد هجوم جمهور الأبيض على زيزو

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

حقق فريق كريستال بالاس لقب كأس الدرع الخيرية، بعد الفوز على نظيره ليفربول بركلات الترجيح (3-2)، بعد التعادل في الوقت الأصلي 2-2، في المباراة التي تجمعهما اليوم الأحد، على ملعب "ويمبلي".

كشف مصدر داخل الأهلي عن أول تحرك مع النادي ضد جماهير الزمالك بعد الهجوم على أحمد سيد زيزو لاعب القلعة الحمراء خلال مواجهة الأبيض وسيراميكا في بطولة الدوري الممتاز.

اختير لاعب الوسط الهجومي فلوريان فيرتز، المنتقل هذا الصيف من باير ليفركوزن إلى ليفربول في صفقة قياسية للأخير، أفضل لاعب ألماني للعام، في تأكيد على مكانته كأحد أبرز نجوم المستقبل.

يدرس خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إعادة أشرف بن شرقي للتواجد أساسيا في تشكيل الفريق أمام فاركو الجمعة القادم بعد أن تواجد بديلا في مباراة مودرن سبورت امس وشارك في الشوط الثاني.

يعتزم الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للأهلي، عقد جلسة مع محمد مجدي أفشة لاعب الفريق لعلاج بعض أخطاء اللاعب في مباراة مودرن سبورت، والتي أقيمت أمس السبت وتسببت في استبداله بين شوطي المباراة.

الزمالك، خضع البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا لاعب نادي الزمالك لجلسة تصوير رسمية فور وصوله القاهرة استعدادا للانتظام في مران الفريق.

علق الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك، قائد فريق ليفربول، على هزيمة فريقه في مباراة كأس الدرع الخيرية أمام نظيره كريستال بالاس، اليوم الأحد، على ملعب ويمبلي.

علق آرني سلوت مدرب ليفربول، على إهدار محمد صلاح ركلة ترجيح في هزيمة فريقه أمام كريستال بالاس وخسارته لقب الدرع الخيرية خلال اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب ويمبلي.

علق مصطفى شوبير حارس مرمي النادي الأهلي علي تعادل الفريق مع نظيره مودرن سبورت، بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما أمس السبت، على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

أهدر محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول، ركلة جزاء في مباراة فريقه أمام كريستال بالاس في كأس الدرع الخيرية.

