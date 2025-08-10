الأحد 10 أغسطس 2025
رئيس اتحاد الكرة يتابع تدريبات المنتخبات

هاني أبو ريدة
هاني أبو ريدة

حرص المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم يرافقه محمد أبوحسين عضو مجلس إدارة الاتحاد والدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي على حضور مران المنتخب الوطني تحت 20 سنة، قبل التوجه إلى المغرب في إطار استعداداته لخوض منافسات كأس العالم.

هاني أبو ريدة

وعقد أبو ريدة جلسة تحفيزية مع لاعبي المنتخب طالبهم خلالها بالتركيز في تدريباتهم للدفاع عن ألوان علم بلادهم في مونديال الشباب بتشيلي ثم المنافسة على التأهل لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.

كما حرص المهندس هاني أبو ريدة ومسئولو الاتحاد على حضور جزء من مران منتخب الشباب من مواليد 2007، موجهًا كلمته إليهم، ومؤكدًا فيها على أنه يستبشر خيرًا بجهاز المنتخب وقدرته على استكمال بناء جيلًا جديدًا للكرة المصرية ومواصلة المسيرة الناجحة للمنتخبات.

