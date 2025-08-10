الأحد 10 أغسطس 2025
رياضة

حسام حسن يعتذر لجماهير الأهلي بعد احتفاله أمام الثالثة شمال

حسام حسن
حسام حسن

اعتذر حسام حسن مهاجم نادي مودرن سبورت، إلى جمهور الأهلي بعد احتفاله بالهدف الذي سجله أمام الأحمر في الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

وتعادل الأهلي أمام مودرن سبورت بنتيجة 2-2، واحتفل حسام حسن بهدف أمام جمهور الاهلي قبل أن يرد الجهور بالهجوم عليه.

وكتب حسام حسن عبر ستوري انستجرام الاتي:

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏hossam.hassan18 Mode Create From 12m توضیح !هام! فى البدايه أنا بعتذر لجمهور النادى الأهلى العظيم عن ای سوء تفاهم حصل فى لقطة الهدف الجمهور ده أنا لم ارى منه إلا كل خير ومسانده وقت تواجدى فى النادى أنا كان بقالى فتره مضغوط لظروف ليها علاقه بحياتى الشخصيه ووضع النادى الموسم الماضى وبكرر اعتذاری وحبى لجمهور النادى الاهلى وانا كنت بهدی احتفال لمؤمن زكريا دون القصد بالا بالاشاره لأحد من الجمهور لذا وجب التنويه‏'‏

تعادل  النادي الأهلي مع نظيره فريق مودرن سبورت، بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما أمس السبت، على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي القادمة ضد فاركو، في ثاني جولات الدوري المصري، يوم الجمعة، الموافق 15 أغسطس الجاري.

وتقام مباراة الأهلي القادمة ضد فاركو، في تمام التاسعة مساءً، على استاد القاهرة الدولي وتنقل عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

