أول تعليق من مصطفى شوبير بعد استقباله هدفين أمام مودرن سبورت

علق مصطفى شوبير حارس مرمي النادي الأهلي علي تعادل الفريق مع نظيره مودرن سبورت، بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما أمس السبت، على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب شوبير عبر حسابه علي انستجرام: "ليست البداية التي كنا نرغب بها، لكننا سنبذل كل ما في وسعنا في المباراة القادمة، دعمكم يعني لنا الكثير، ونشعر به في كل مباراة".

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي القادمة ضد فاركو، في ثاني جولات الدوري المصري، يوم الجمعة، الموافق 15 أغسطس الجاري.

وتقام مباراة الأهلي القادمة ضد فاركو، في تمام التاسعة مساءً، على استاد القاهرة الدولي وتنقل عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

