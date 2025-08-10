الأحد 10 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

جهاز منتخب مصر يتابع مباراة البنك الأهلي وغزل المحلة باستاد القاهرة

جهاز منتخب مصر
جهاز منتخب مصر

يتابع الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن مباراة البنك الاهلي وغزل المحلة المقامة باستاد القاهرة ضمن مواجهات الجولة الأولى للدوري.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن توزيع مباريات الموسم الحالي لمتابعة اللاعبين استعدادًا لمعسكر شهر سبتمبر والذي يتخلله مباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في الجولة السابعه والثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.

وأعلن طارق مصطفى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي عن تشكيل الفريق فى مواجهة غزل المحلة ضمن مباريات الجولة الافتتاحية لبطولة الدورى المصري الممتاز موسم 2025/2026.

تشكيل البنك الأهلى لمواجهة غزل المحلة فى الدورى


وجاء التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى..عبد العزيز البلعوطى 
خط الدفاع..عمرو الجزار، محمود الجزار، مصطفى دويدار 
إسحاق يعقوبو
خط الوسط..محمد فتحى، سعيدو سيمبوري، محمد إبراهيم، يسري وحيد 
خط الهجوم..اسامة فيصل، احمد اوفا  


وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي 
أحمد صبحى، هشام صلاح، أحمد متعب، أمير مدحت، أحمد مدبولى، محمد بن شرقي، أحمد ريان، ياو أنور، مصطفى شلبي.

 

ترتيب الدوري المصري

استهل الأهلي وبيراميدز لقاءاتهما بالدوري المصري بتعادل محبط أمام مودرن سبورت ووادي دجلة بينما تمكن منافسهما التقليدي الزمالك بالفوز على سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة.

وتعادل الأهلي مع مودرن سبورت 2-2، بينما تعادل بيراميدز أمام وادي دجلة بنتيجة سلبية ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز 2025-2026.

 

ترتيب الدوري المصري 2025-2026


المصري - 3 نقاط
الزمالك - 3 نقاط
زد - 3 نقاط
الأهلي - نقطة واحدة
مودرن سبورت - نقطة واحدة
سموحة - نقطة واحدة
طلائع الجيش - نقطة واحدة
بيراميدز - نقطة واحدة
وادي دجلة - نقطة واحدة
الإسماعيلي - نقطة واحدة
بتروجيت - نقطة واحدة

 

جدول ترتيب الدوري المصري

ويلعب الأهلي في المباراة المقبلة أمام فاركو يوم الجمعة، فيما سيلعب بيراميدز أمام الإسماعيلي يوم الخميس، وسيلتقي الزمالك المقاولون العرب يوم السبت.

 

الدوري الممتاز 

يذكر أن النسخة الحالية للدوري المصري تقام بنظام جديد بمشاركة 21 فريقا بدلا من 18 فريقا، بعد إلغاء الهبوط في الموسم الماضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر الجهاز الفني لمنتخب مصر البنك الاهلي غزل المحلة الدوري

مواد متعلقة

أحمد خطاب يعلن تشكيل فاركو لمواجهة إنبي بالدوري

فيريرا يستقر على تثبيت تشكيل الزمالك أمام المقاولون

بعد خسارة كأس الدرع الخيرية، رقم سلبي لمحمد صلاح في المباريات النهائية

شاهد، ركلة جزاء محمد صلاح الضائعة في مباراة ليفربول وكريستال بالاس

كريستال بالاس يفوز على ليفربول بركلات الترجيح ويتوج بكأس الدرع الخيرية (فيديو وصور)

إسماعيلا سار يسجل هدف التعادل لـ كريستال بالاس في شباك ليفربول

ليفربول يتقدم على كريستال بالاس 2-1 بعد مرور 75 دقيقة

كريستال بالاس يبحث عن هدف التعادل أمام ليفربول بعد 60 دقيقة (صور)

الأكثر قراءة

شبكة فساد تهز قطاع البترول، سقوط رئيس شركة غاز يكشف تعيين زوجة مسئول لسنوات دون حضور

ابنة عميلة تروي فضيحة سرقة أموالها بعد تحديث بياناتها بدقائق في البنك الأهلي

صفقة غاز إسرائيل؟!

البحوث الفلكية: زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب شمال مطروح

البنك الأهلي: نفحص شكوى عميلة من تعرضها لخسارة أموالها بعد تحديث بياناتها بالفرع

الداخلية تحيل ضابطا للتحقيق بعد مشاجرة مع منادي سيارات بالجيزة

استعدادا للعام الجديد، خطوات الحصول على الاشتراك الطلابى بمترو الأنفاق

تفسير رؤية خاتم الذهب في المنام وعلاقتها بتحقيق مكاسب مالية

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الأحد

استعدادا للعام الجديد، خطوات الحصول على الاشتراك الطلابى بمترو الأنفاق

درجة الحرارة هتصل 46 وأمطار رعدية، بيان صادم من الأرصاد عن طقس اليوم حتى الجمعة

علشان تعمل حسابك، الموعد النهائي لزيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الرجوع في التبرعات الموجهة لبعض للمؤسسات الخيرية؟ الإفتاء توضح

دعاء الأيام البيض لشهر صفر 2025

تفسير رؤية خاتم الذهب في المنام وعلاقتها بتحقيق مكاسب مالية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads