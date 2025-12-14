الأحد 14 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تفاصيل مصرع حداد سقطت عليه رأس سيارة نقل أثناء العمل أسفلها بالدقهلية

شهيد العلم الحداد
شهيد العلم الحداد ابن المنزلة، فيتو
18 حجم الخط

لقي حداد في العقد الرابع من عمره ومن أبناء بحر البلد مركز المنزلة في محافظة الدقهلية مصرعه إثر سقوط رأس سيارة نقل عليه أثناء العمل أسفلها بالمنزلة بجوار محطة القطار وأطلق عليه شهيد العمل.

مصرع حداد سقط عليه رأس سيارة نقل أثناء العمل أسفلها بالمنزلة 

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع حداد إثر سقوط رأس سيارة نقل علية أثناء العمل أسفلها بالمنزلة بجوار محطة القطار. 

نقل الجثمان لمستشفى المنزلة 

على الفور انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث وتبين بالفعل مصرع حداد في العقد الرابع من عمره ومن أبناء بحر البلد مركز المنزلة في محافظة الدقهلية إثر سقوط رأس سيارة نقل عليه أثناء العمل أسفلها بالمنزلة بجوار محطة القطار. 

الضحية في العقد الرابع من عمره 

وبالفحص تبين مصرع  أحمد السيد يونس 40 سنة بحر البلد المنزلة، إثر سقوط رأس سيارة نقل عليه أثناء العمل أسفلها بالمنزلة بجوار محطة القطار. 

 

محضر بالواقعة للعرض على النيابة 

جرى نقل الجثمان لمستشفى المنزلة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بالدقهلية النيابة العامة لمباشرة التحقيقات محافظة الدقهلية موقع الحادث مستشفي المنزلة مركز المنزلة محافظة الدقهلية شرطة النجدة

مواد متعلقة

مصرع شاب سقط من قطار بمحطة قرية الميمون في بني سويف

مصرع مسن في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالفيوم

قرار جديد في مصرع أسرة مكون من 5 أشخاص بسبب تسريب غاز ببولاق الدكرور

بالأسماء، مصرع 3 أشخاص في حريق شقة سكنية بشبرا مصر

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد

خطب قبلها 3 مرات والأخيرة طردته يوم كتب الكتاب، تفاصيل صادمة في مقتل «عروس المنوفية»

السياحة والآثار تكشف عن تمثال الملك أمنحتب الثالث بمعبد ملايين السنين

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 14 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

الداخلية تعلن نتيجة القبول بكلية الشرطة غدًا

الأرصاد الجوية: منخفض جوي يؤثر على مصر وسقوط أمطار بهذه المناطق

أحمد السقا بعد فيديو دعم محمد صلاح: هبطل تمثيل وإرموني في الزبالة

أسعار الذهب اليوم الأحد 14 - 12 - 2025

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والبربون في سوق العبور

سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلية اليوم السبت

سعر الدرهم الإماراتي في 5 بنوك مصرية اليوم السبت

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في منتصف تعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع نيجيريا.. بيراميدز مع فلامنجو.. الأهلي ضد سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 14 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 14 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 14 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads