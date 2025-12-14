تفاصيل مصرع حداد سقطت عليه رأس سيارة نقل أثناء العمل أسفلها بالدقهلية

18 حجم الخط

لقي حداد في العقد الرابع من عمره ومن أبناء بحر البلد مركز المنزلة في محافظة الدقهلية مصرعه إثر سقوط رأس سيارة نقل عليه أثناء العمل أسفلها بالمنزلة بجوار محطة القطار وأطلق عليه شهيد العمل.

مصرع حداد سقط عليه رأس سيارة نقل أثناء العمل أسفلها بالمنزلة

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع حداد إثر سقوط رأس سيارة نقل علية أثناء العمل أسفلها بالمنزلة بجوار محطة القطار.

نقل الجثمان لمستشفى المنزلة

على الفور انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث وتبين بالفعل مصرع حداد في العقد الرابع من عمره ومن أبناء بحر البلد مركز المنزلة في محافظة الدقهلية إثر سقوط رأس سيارة نقل عليه أثناء العمل أسفلها بالمنزلة بجوار محطة القطار.

الضحية في العقد الرابع من عمره

وبالفحص تبين مصرع أحمد السيد يونس 40 سنة بحر البلد المنزلة، إثر سقوط رأس سيارة نقل عليه أثناء العمل أسفلها بالمنزلة بجوار محطة القطار.

محضر بالواقعة للعرض على النيابة

جرى نقل الجثمان لمستشفى المنزلة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

