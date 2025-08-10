الأحد 10 أغسطس 2025
اختيار نجم ليفربول أفضل لاعب في ألمانيا

اختير لاعب الوسط الهجومي فلوريان فيرتز، المنتقل هذا الصيف من باير ليفركوزن إلى ليفربول في صفقة قياسية للأخير، أفضل لاعب ألماني للعام، في تأكيد على مكانته كأحد أبرز نجوم المستقبل.

فيرتز أفضل لاعب ليفربول 

ونال فيرتز الذي بلغت قيمة انتقاله إلى ليفربول 116 مليونا مع الإضافات ما يجعله أغلى صفقة في تاريخ الكرة البريطانية، (191) صوتا من الصحفيين الرياضيين الألمان، متقدما بفارق مريح على الفرنسي مايكيل أوليسيه لاعب بايرن ميونخ (81 صوتا).

وانضم ابن الـ22 عاما هذا الصيف إلى ليفربول قادما من ليفركوزن ضمن العديد من الصفقات التي أبرمها بطل الدوري الممتاز، أبرزها المهاجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي والمدافعان المجري ميلوش كيركيز والهولندي ييريمي فريمبونج.

