نونيز يسجل في الظهور الأول مع الهلال السعودي ضد آراو السويسري وديا

فاز فريق الهلال السعودي على نظيره آراو السويسري بنتيجة 6-0 وديًا على ملعب بروجليفيلد، ضمن استعدادات الأزرق للموسم الجديد من الدوري السعودي.

مباراة الهلال ضد أراو الودية

شهدت مباراة الهلال وأراو الودية المشاركة الأولى لـ داروين نونيز لاعب ليفربول الإنجليزي السابق، كما بصم الأوروجوياني على أول أهدافه مع الأزرق السعودي لتكون أقوى بداية للاعب.

وخاض الهلال مباراته الودية الثانية في المعسكر التحضيري بقيادة المدرب سيموني إنزاجي، بعد أن حقق الزعيم الفوز باللقاء الأول على بالينجن الألماني بنتيجة 6-1، ويستعد بقوة لانطلاق الموسم الجديد.

ويتواجد داروين نونيز الوافد حديثًا من صفوف ليفربول ضمن معسكر الهلال التحضيري بمجرد إعلان الصفقة بصورة رسمية.

